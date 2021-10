Nam diễn viên bị mặc định là gã sở khanh, bất tài suốt 7 năm

Đạo diễn Trần Tư Thành cho rằng mọi người hiểu sai về con người Khưu Trạch. Vì những tai tiếng trong chuyện tình cảm, suốt 7 năm qua, anh bị coi là gã trai đểu, bất tài.

Trang ETToday đưa tin Khưu Trạch vừa chiến thắng giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Đài Bắc với bộ phim Man in Love.

Tài tử được đánh giá là có diễn xuất tự nhiên, sức lôi cuốn mãnh liệt, thể hiện tình cảm của người đàn ông một cách tinh tế và có sức lay động lòng người.

Theo ETToday, hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Khưu Trạch thăng hoa với nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, nam diễn viên không được lòng công chúng vì ồn ào tình cảm. Thành kiến của khán giả khiến danh tiếng của Khưu Trạch bị hạn chế.

Theo đạo diễn Trần Tư Thành: "Có rất nhiều người hiểu sai về con người cậu ấy. Khưu Trạch bị nhiều người 'ngộ sát'".

Con người thật và hình tượng bị đóng mác

Theo ETToday, trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình Thám tử phố người Hoa 2020, đạo diễn Trần Tư Thành đã chia sẻ lý do chọn Khưu Trạch vào vai nam chính Lâm Mặc.

"Khi được đạo diễn Kha Vấn Lợi giới thiệu về cậu ấy, tôi loại luôn. Tôi luôn nghĩ diễn viên thần tượng đều là kiểu công tử bột cả. Sau đó, tôi đến Đài Loan, lại có người tiến cử cậu ấy. Họ cho tôi xem phim Ai yêu anh ấy trước (Dear EX - 2019), là bộ phim rất hay. Mấu chốt là hình tượng của Khưu Trạch đã thay đổi so với trước đây, đem lại cho tôi cảm giác tương đồng với Lâm Mặc".

Đạo diễn Trần Tư Thành tiếp tục: "Sau đó, ngày cuối ở Đài Loan, tôi gọi điện mời Khưu Trạch đến nói chuyện. Tôi nhận ra rằng cậu ấy bị rất nhiều người 'ngộ sát'. Họ gán cho cậu ấy những cái mác không đúng với con người thực. Cậu ấy khiêm nhường, có phần hơi ngượng ngùng nhưng nội tâm phong phú, nhạy cảm. Quan trọng nhất cậu ấy là người lương thiện. Tôi cảm thấy cậu ấy và Lâm Mặc giống nhau: Yếu ớt, tự ti và nhiều cảm xúc phức tạp. Vì vậy tôi đã chọn cậu ấy".

Khưu Trạch nhiều năm bị gán mác kẻ tồi tệ, trăng hoa trong tình cảm. Ảnh: GQ, Esquire.

Theo đạo diễn Kha Vấn Lợi, Khưu Trạch là kiểu người nghiêm túc với công việc diễn xuất, tài năng. Thế nhưng, không chỉ khán giả mà những người trong ngành như đạo diễn Trần Tư Thành luôn bị thành kiến rằng Khưu Trạch chỉ là diễn viên thần tượng với vẻ ngoài điển trai, tính cách đa tình.

Vì chuyện tình cảm với Đường Yên từ năm 2013, Khưu Trạch bị đóng mác "trai đểu", khán giả luôn nhớ tới việc anh đối xử tệ bạc với nữ diễn viên mà quên đi những cố gắng trong diễn xuất của anh.

Vì một sai lầm trong quá khứ, không chỉ tương lai sự nghiệp của Khưu Trạch bị hủy bỏ mà cả những thành công hiện tại của anh cũng bị xem nhẹ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Khưu Trạch hy vọng khán giả quên đi những sai lầm trong quá khứ của mình, có những nhận định công bằng hơn về các vai diễn của anh. Đối với tình yêu, Khưu Trạch không muốn mối tình ồn ào, hào nhoáng mà muốn tìm một người tri kỷ.

Trong bài phỏng vấn với tạp chí GQ Đài Loan, Khưu Trạch cũng chia sẻ: "Diễn xuất đối với tôi có thể được hình dung là cuộc sống. Phần lớn thời gian của tôi ngoài ở phim trường thì chính là trên đường tới phim trường".

Theo nam diễn viên, khi còn trẻ, anh không có nhiều kinh nghiệm, không nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh. Đó là thời điểm Khưu Trạch bốc đồng, mải miết đi tìm kiếm sự mới lạ.

Tuy nhiên, theo thời gian, nam diễn viên đã thay đổi. Anh thường xuyên nhìn nhận lại bản thân, không dễ nổi nóng: "Tôi học cách nhìn mọi thứ bằng con mắt hài hước". Song, sự trưởng thành của Khưu Trạch ít được công chúng biết tới.

Vì sao khán giả ác cảm với Khưu Trạch?

Trước đó, Khưu Trạch sinh năm 1981 là nam diễn viên thần tượng nổi tiếng khắp châu Á nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Anh từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Lời hứa dưới cây ngô đồng, Cao thủ như lâm...

Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Khưu Trạch hợp tác với nhiều người đẹp nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ như Dương Thừa Lâm (Original Scent of Summer 2003), Trần Kiều Ân (The Girl in Blue 2010), Thích Vy (Unbeatable 2 2011), Kha Giai Yến (Office Girls 2011)...

Năm 2010, sau khi đóng chung trong phim Ba thiên kim nhà họ Hạ, Khưu Trạch và Đường Yên trở thành đôi "phim giả tình thật".

Sau khi họ chia tay vào năm 2013, Đường Yên lại khẳng định Khưu Trạch đã ngoại tình, bắt cá ba tay, trong lúc đang yêu Đường Yên lại tán tỉnh hai nữ diễn viên khác là Lý Dục Phân và Lại Nhã Nghiên.

Vì vậy, các hoạt động nghệ thuật của Khưu Trạch tại Trung Quốc bị đóng băng. Nam diễn viên bị mắng chửi thậm tệ mỗi lần xuất hiện hoặc được phỏng vấn. Thậm chí vài năm sau đó, khi anh nói về tình cũ, dưới bình luận của bài viết cũng toàn là những lời chỉ trích.

Đến tận bây giờ, công chúng Trung Quốc và những người hâm mộ Đường Yên cũng không chịu tha thứ cho những điều anh đã làm trong quá khứ.

Khưu Trạch nhiều lần mắc sai lầm trong tình cảm. Ảnh: GQ, Esquire.

Bên cạnh đó, Khưu Trạch từng bị chỉ trích vì tiết lộ chuyện tình cảm với nữ diễn viên Trương Quân Ninh, khi cả hai mới bắt đầu quen biết, chưa xác định mối quan hệ.

Tháng 9/2019, Trương Quân Ninh và tài tử Dear X bị bắt gặp cùng lái xe đến nhà Khưu Trạch. Sau đó, nam diễn viên nhanh chóng xác nhận đang theo đuổi mỹ nhân Đài Loan. Tuy nhiên, Trương Quân Ninh lại từ chối khá thẳng thắn. "Hôm qua có tin hẹn hò với anh Khưu Trạch, rất cảm ơn đã xem trọng nhưng không đúng".

Theo Sina, đây là sự kiện từ chối tình cảm hy hữu trong làng giải trí và Khưu Trạch đã bị mất mặt. Người hâm mộ mỹ nhân Đài Loan tức giận vì Khưu Trạch không bàn bạc trước với Trương Quân Ninh đã vội vã xác nhận.

Hành trình chinh phục người xem

Theo 163, Khưu Trạch bắt đầu hành trình chinh phục các giải thưởng nghệ thuật tại Đài Loan từ năm 2019 nhờ bộ phim Dear Ex (Ai yêu anh ấy trước). Tác phẩm đạt 8,6 điểm trên Douban, có tới 45% khán giả chấm 5 sao, 43% đánh giá 4 sao. Khán giả nhận xét đây là phim nói tiếng Trung tốt nhất trong năm 2018.

Trong phim Khưu Trạch vào vai A Kiệt, một người đàn ông lôi thôi, nhếch nhác, nghiện rượu, bất cần đời với điếu thuốc trên môi. Một gã đàn ông nhưng cướp chồng của người khác.

Nhưng càng xem phim, khán giả càng đồng cảm với A Kiệt và mối tình của anh. Họ thấy một con người khác trong A Kiệt với trái tim nhân hậu, luôn quan tâm, tôn trọng người khác. Khưu Trạch đã thể hiện hoàn hảo nhân vật A Kiệt với nội tâm phong phú, đôi mắt giàu cảm xúc.

Thực tế, khi mới quay, cách diễn của Khưu Trạch còn bị đạo diễn Hứa Trí Ngạn chê "quá giả tạo" vì anh quen với lối diễn xuất kiểu thần tượng, với vẻ ngoài đẹp đẽ chỉn chu, hành động rập khuôn. Anh bị đạo diễn yêu cầu phải bỏ hết các thói quen diễn xuất trước đây, phải diễn bằng bản năng thay vì lạm dụng kỹ thuật vào nhân vật A Kiệt.

Nhờ đó, Khưu Trạch nhận giải Nam chính xuất sắc tại LHP Đài Bắc, được đề cử giải Ảnh đế tại Kim Mã 2019.

Khưu Trạch đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với diễn xuất tinh tế được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Ảnh: GQ, Esquire.

Trong phim Man in Love (Khi người đàn ông yêu 2021), Khưu Trạch vào vai A Thành, kẻ đòi nợ thuê đem lòng yêu chính con gái của người nợ. Trái ngược với vẻ ngoài bặm trợn của gã giang hồ, A Thành không bao giờ đẩy con nợ của mình đến đường cùng. Bởi sâu trong lòng, chính A Thành cũng mủi lòng với hoàn cảnh của những con người ấy.

Số phận đưa đẩy A Thành đến đòi nợ cha con nhà Hạo Đình (Hữa Vỹ Ninh). Cảm động trước sự hiếu thảo của Hạo Đình, A Thành bắt đầu tìm cớ để gặp cô. Bất chấp sự cự tuyệt của cô, A Thành vẫn kiên trì tiếp cận, thậm chí bày ra thỏa thuận hẹn hò để giúp người thương gỡ nợ.

Cách thể hiện tình yêu của Khưu Trạch được đánh giá tinh tế, tự nhiên. Nam diễn viên chia sẻ con người của A Thành và anh hoàn toàn trái ngược với nhau. Khi quay phim, nam diễn viên cũng ở trong tình trạng độc thân, do đó, anh lấy kinh nghiệm từ hoàn cảnh của một người bạn.

Ngoài ra, Khưu Trạch cho biết đạo diễn Ân Chấn Hào thích phong cách diễn xuất tự do, để diễn viên tự phát huy: "Nhiều cảnh tôi và Thái Chấn Nam đối đầu đều là ngẫu hứng. Đạo diễn không đưa ra chỉ dẫn cụ thể nào, chúng tôi vẫn nhập tâm và vai diễn đối thoại, va chạm... nghĩ sao thì thực hiện như vậy. Sau đó, chúng tôi không ngừng chỉnh sửa để được màn trình diễn hoàn hảo".

Khưu Trạch chia sẻ bí quyết để hóa thân vào vai diễn của anh là viết nhật ký thay nhân vật mỗi ngày, để cảm nhận sự phát triển tâm lý của họ. Nhờ đó, nam diễn viên giúp nhân vật A Thành có sức lôi cuốn mạnh liệt, là điểm sáng của toàn phim.

Tác phẩm Man in Love đạt doanh thu phòng vé 400 triệu NDT, được yêu thích ở Đài Loan, Đại lục.

Hiện tại, Khưu Trạch có hy vọng giành giải Nam chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 58. Từ một diễn viên thần tượng, cố gắng diễn xuất của Khưu Trạch nhiều lần bị phủ nhận, song anh vẫn nỗ lực.

Thậm chí, khi đánh giá về thành tựu của bản thân, Khưu Trạch nhận định bản thân chỉ đạt 6/10: "Bởi vì tôi vẫn chưa lên tới đỉnh cao, hơn nữa tôi còn có không gian phát triển thêm. Tôi muốn trở thành một diễn viên kiểu phá vỡ chuẩn mực. Mỗi vai diễn đều phá vỡ vùng an toàn, trải nghiệm sự thử thách, từ từ nhào nặn nhân vật".