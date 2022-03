Nam diễn viên bị kết án vì để chó cắn chết người

Kim Min Kyo đã không kháng cáo quyết định của tòa án. Anh xin lỗi và nhận trách nhiệm về việc để chó cắn chết người.

Tờ Star YTN đưa tin ngày 23/3, nam diễn viên Kim Min Kyo bị kết án hai năm quản chế. Về bản án của Kim Min Kyo, Thẩm phán Park Sang Han, chi nhánh Seongnam của Tòa án quận Suwon tuyên bố: "Hồ sơ cho thấy con chó từng gặp vấn đề trước khi xảy ra vụ việc cắn hàng xóm. Tuy nhiên, Kim Min Kyo không chú ý đến phương pháp nuôi dạy chó và vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của một chủ sở hữu. Do sai lầm của anh ấy, một mạng sống đã bị tước đi".

Thẩm phán nói thêm: "Vì bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái và tỏ thái độ hối lỗi, đồng thời đứng ra dàn xếp với các thành viên trong gia đình nạn nhân. Do đó, bản án tập trung vào việc đảm bảo Kim Min Kyo không lặp lại sai lầm tương tự. Con chó của anh ấy sẽ được rèn luyện với một huấn luyện viên chuyên nghiệp".

Kim Min Kyo bị chỉ trích vì để chó cắn chết người.

Nếu nam diễn viên phạm tội tương tự trong thời gian 2 năm quản chế, anh có thể phải đối mặt với án tù tối thiểu 8 tháng. Kim Min Kyo không kháng cáo quyết định của tòa án.

Tháng 5/2020, tại nhà riêng ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Kim Min Kyo thả chó ra ngoài sân. Sân có hàng rào nhưng cánh cổng không được đóng chặt nên con chó chạy ra ngoài và cắn vào cánh tay, chân của một người đàn ông tuổi ngoài 80. Nạn nhân phải nằm viện khoảng 2 tháng, sau đó qua đời vào tháng 7 cùng năm.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát vào thời điểm đó, Kim Min Kyo đã thả con chó mà không có dây buộc. Đáp lại, Kim Min Kyo xin lỗi và hứa chịu mọi trách nhiệm: "Đó là một tai nạn đáng lẽ không nên xảy ra. Tôi cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm".

Kim Min Kyo sinh năm 1974, là diễn viên, đạo diễn kiêm biên kịch tại Hàn Quốc. Anh thực hiện nhiều chương trình nổi tiếng như Infinite Challenge, SNL Games, Saturday Night Live Korea… Anh cũng góp mặt trong nhiều phim truyền hình và điện ảnh, chẳng hạn The King's Daughter Soo Baek-hyang, Sign, Ghost Sweepers, Hello My Love…