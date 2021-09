Nam diễn viên bị chê diễn xuất đơ cứng, chỉ biết trừng mắt

Song Kang được đánh giá có sự nghiệp nghệ thuật thuận lợi hơn các đồng nghiệp cùng trang lứa. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất thất thường khiến nam diễn viên vướng vào tranh cãi.

Trước khi nhận vai chính trong Love Alarm và Nevertheless, Song Kang không phải diễn viên được khán giả Hàn Quốc "nhớ mặt đặt tên". So với đồng nghiệp cùng lứa tuổi, anh gặp nhiều bất lợi khi gia nhập ngành giải trí muộn, và có gương mặt gợi nhớ tới nhiều đàn anh trong nghề.

Từ chàng diễn viên mờ nhạt, Song Kang vụt sáng trở thành ngôi sao trẻ đáng chú ý của phim truyền hình Hàn. Sự quan tâm khán giả đặt lên nam diễn viên 27 tuổi không chỉ vì ngoại hình điển trai, mà còn kỹ năng diễn xuất thất thường gây tranh cãi.

Song Kang nổi tiếng nhờ vai diễn trong Love Alarm.

Mỹ nam bản sao

Thời điểm vừa gia nhập showbiz, Song Kang được nhận xét giống Yook Sung Jae - thành viên nhóm BtoB và cũng là diễn viên trẻ thực lực của màn ảnh Hàn. Thậm chí, anh còn được nhận xét có nét hao hao ngôi sao Trung Quốc Hứa Khải.

Khi bắt đầu nổi tiếng hơn, ngoại hình của Song Kang có nhiều nét biến đổi, trở nên điển trai và thu hút. Lúc này, khán giả cho rằng ngôi sao 27 tuổi có gương mặt là tổng hòa đường nét của Lee Min Ho và Song Joong Ki.

Không chỉ có gương mặt gợi nhắc đến đàn anh, Song Kang còn học cùng Đại học Konkuk và có cách diễn xuất giống Lee Min Ho. Khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, cả hai đều mang tới cho người xem hình ảnh mỹ nam đẹp hơn hoa, cùng thần thái, tính cách của một chàng công tử nhà giàu, tính cách có chút trẻ con.

Gương mặt gợi nhắc tới nhiều đàn anh trong nghề, đặc biệt là Lee Min Ho, khiến Song Kang vướng mác "bản sao" và khó tạo dấu ấn riêng trong giai đoạn đầu tham gia showbiz.

Ưu điểm của nam diễn viên là gương mặt toát lên vẻ ngây thơ và trẻ hơn tuổi thật. Do đó, Song Kang có thể hóa thân vào các vai diễn học sinh cấp 3 mà không khiến khán giả băn khoăn.

Diễn viên Nevertheless cao tới 1,86 m, thân hình vạm vỡ với tỷ lệ cơ thể đẹp như người mẫu. Nhờ đó, anh thường xuyên được mời chụp ảnh tạp chí và là gương mặt người mẫu sáng giá cho các nhãn hàng thời trang.

Nam diễn viên được gọi là bản sao của nhiều đàn anh như Lee Min Ho, Song Joong Ki, Yook Sung Jae.

Con đường diễn xuất trải hoa

Song Kang sinh năm 1994, nhưng phải đến năm 23 tuổi anh mới có vai diễn đầu tay. Đây là độ tuổi khá muộn để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Nhưng Song Kang nhanh chóng thăng tiến trên con đường nghệ thuật, chỉ hai năm sau khi gia nhập ngành giải trí, anh đã được nhận vai chính.

Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp với vai phụ nhỏ trong The Liar and His Lover (2017), làm nhân vật nền cho Lee Hyun Woo và Joy (Red Velvet). Hai tháng sau khi bộ phim kết thúc, công ty Namoo Actors - đơn vị quản lý diễn viên hàng đầu Hàn Quốc - mới tổ chức buổi giới thiệu diễn viên mới với khán giả, chính thức "trình làng" Song Kang, Oh Seung Hoon và Lee Yoo Jin.

So với hai đồng nghiệp cùng gia nhập công ty, Song Kang có sự nghiệp thuận lợi hơn hẳn. Nhờ ngoại hình điển trai, anh được chọn làm MC cho show âm nhạc chiều chủ nhật hàng tuần Inkigayo, sánh vai cùng hai ngôi sao Kpop đang nổi tiếng bậc nhất là Jung Chae Yeon và Kim Min Gyu (Seventeen). Đây được xem là bước đệm giúp Song Kang trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ.

Một năm sau khi ra mắt showbiz, Song Kang được chọn đóng phim điện ảnh, đảm nhận vai chính Lee So Nyeon trong phim Beautiful Vampire. Chỉ đóng thêm một vai diễn phụ trong When The Devil Calls Your Name (2019), mỹ nam 27 tuổi đã được giao vai chính trong Love Alarm - tác phẩm do Netflix đầu tư sản xuất.

Đây cũng là bộ phim tạo nên bước ngoặt danh tiếng cho Song Kang. Love Alarm gây sốt ở Hàn Quốc, liên tục nằm trong top phim được xem nhiều nhất trên Netflix và được sản xuất thêm phần 2. Tác phẩm giúp anh vụt sáng, trở thành ngôi sao mới của màn ảnh chỉ sau 4 năm gia nhập ngành giải trí.

Sự nghiệp của Song Kang được đánh giá là thuận lợi hơn đồng nghiệp cùng trang lứa.

Kỹ năng diễn xuất thất thường

Ngoài Love Alarm, Sweet Home cũng là bộ phim nâng tầm tên tuổi cho Song Kang, giúp phổ biến tên tuổi anh đến hàng triệu khán giả châu Á.

Trong Sweet Home, Song Kang vào vai Cha Hyun Soo - chàng trai chịu tổn thương sâu sắc vì bị bạo lực học đường, từng tìm cách tự tử nhưng không thành. Sau khi chuyển nhà để bắt đầu cuộc sống mới, Cha Hyun Soo phát hiện mình phải sống chung với nhiều sinh vật kỳ lạ. Bộ phim được xếp vào danh mục phim giật gân, kinh dị.

Theo Variety, Sweet Home (2020) thu hút tới 22 triệu người xem thông qua Netflix, đa phần là khán giả quốc tế. Tác phẩm nhận được bình luận trái chiều, nhưng phần lớn vẫn dành lời khen cho Song Kang và màn hóa thân ấn tượng của anh.

Trong phim, mỹ nam người Hàn thể hiện tốt những phân cảnh yêu cầu nhiều cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, cũng khắc họa được nội tâm chịu nhiều tổn thương của Cha Hyun Soo. Nhờ vai diễn, Song Kang được đề cử giải Nam diễn viên mới xuất sắc mảng truyền hình tại Baeksang Arts Awards 2021. Đây là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất Hàn Quốc.

Khi hóa thân vào vai nam vũ công ballet Lee Chae Rok trong Navillera (2021), Song Kang cũng nhận được không ít lời khen ngợi. Khán giả đánh giá cao nỗ lực tập múa trong 6 tháng để nhập vai hoàn hảo của nam diễn viên. Bên cạnh đó, Song Kang cũng được đánh giá tốt khi không bị "khớp" dù phải đối diễn với ngôi sao gạo cội Park In Hwan.

Mỹ nam 27 tuổi tập múa trong 6 tháng để vào vai vũ công ballet trong phim Navillera.

Trái với phản hồi tích cực dành cho vai diễn trong Sweet Home hay Navillera, vai diễn "trai hư" Park Jae Eon trong Nevertheless lại mang về cho Song Kang nhiều lời chỉ trích nặng nề. Khán giả nhận xét ngôi sao 27 tuổi quá đơ, thiếu cảm xúc và "không biết làm gì ngoài trừng mắt với gương mặt vô cảm".

Diễn xuất vụng về của Song Kang khiến nhân vật Park Jae Eon kém duyên, không toát ra chất "trai hư" nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ (như trong truyện tranh gốc miêu tả). Nevertheless càng chiếu càng sụt giảm rating, đánh mất lượng khán giả theo dõi vì cốt truyện rối rắm, diễn xuất non tay của nam và nữ diễn viên chính.

Bình luận trên bài viết của News1, khán giả Hàn cho rằng Song Kang không còn là diễn viên tân binh, nên việc không duy trì được phong độ diễn xuất ổn định là lỗi không nên mắc phải. Khán giả cho rằng Song Kang nên cải thiện kỹ năng nhập vai, và duy trì qua các phim, thay vì phong độ không ổn định như hiện tại. Bởi, kỹ năng diễn lên xuống thất thường có thể trở thành lý do ngăn cản nam diễn viên bước chân lên hàng ngũ tài tử tương lai của màn ảnh.