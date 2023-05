Nam diễn viên 26 tuổi bị bắn chết tại buổi họp báo

Tờ Mirror đưa tin nam diễn viên Kevin Kaletry bị bắn chết ngay trước mặt những người hâm mộ và bạn diễn của mình. Sự việc xảy ra trong buổi họp báo quảng bá chương trình La Escuelita mà Kevin Kaletry sắp tham gia.

Khi Kevin Kaletry đang giới thiệu về chương trình, một chiếc mô tô bất ngờ xuất hiện, áp sát nam diễn viên. Sau đó, người lái mô tô đã bắn liên tục nhiều phát vào Kevin Kaletry khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Vụ việc diễn ra nhanh đến mức nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra khi Kevin Kaletry gục xuống. Thậm chí, một số còn nghĩ đây là màn biểu diễn của ban tổ chức chương trình.

Cảnh sát đã lần theo dấu vết của camera an ninh và bắt được kẻ bắn chết Kevin Kaletry khoảng 1 giờ sau đó. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của hung thủ.

Trước sự ra đi đột ngột của Kevin Kaletry, nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. “Cậu ấy mới chỉ 26 tuổi thôi mà. Thật tội nghiệp”; “Tôi không thể tin được cậu ấy đã ra đi ở độ tuổi tràn đầy sức sống như thế”… là những bình luận của người hâm mộ.

Kevin Kaletry là diễn viên hài nghiệp dư và là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội TikTok. Kevin Kaletry nổi tiếng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Amor o Fama vào năm 2022. Nam diễn viên có hàng chục nghìn người theo dõi trên TikTok và Instagram.

