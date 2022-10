Năm đầu tổ chức, Miss Grand Vietnam 2022 thành công hơn mong đợi

Sau phần thi dạ hội, top 10 chính thức lộ diện. Trước đó, BTC Miss Grand Vietnam 2022 công bố nhiều giải thưởng phụ: Best introduction, trang phục văn hóa dân tộc và trình diễn ấn tượng, trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất do khán giả và ban giám khảo bình chọn, best in swimsuit, best in evening gown, người đẹp truyền cảm hứng, best introduction video, best catwalk, miss popular vote.