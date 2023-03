Năm cuốn sách hay về các đệ nhất phu nhân Mỹ

No Ordinary Time của Doris Kearns Goodwin (1994). Có rất nhiều cuốn sách hay về cuộc đời của Eleanor Roosevelt (vợ của Franklin Roosevelt). Và No Ordinary Time thực ra là một cuốn tiểu sử chung của Franklin và Eleanor, tập trung vào khoảng thời gian từ khi Thế chiến thứ hai bùng nổ cho đến khi Franklin Roosevelt qua đời vào năm 1945. Bằng cách xen kẽ giữa hai nhân vật chính, Doris Kearns Goodwin đã nâng Eleanor lên ngang hàng với Franklin và nhấn mạnh cuộc sống và vai trò chính trị của họ vào thời điểm đó khác biệt như thế nào. Câu chuyện của họ diễn ra trên những con đường song song, chỉ trùng khớp với nhau trong những thời gian ngắn xen kẽ các chuyến đi. Eleanor đã sử dụng những khoảng thời gian chồng chéo hiếm hoi này để thúc đẩy chồng mình trở nên tự do hơn, tập trung hơn vào nhu cầu trong nước, cấp tiến hơn về các quyền công dân. Bà Eleanor hỗ trợ chương trình nghị sự của Franklin bằng cách khuyến khích ông mạnh dạn hơn và dám thử thách dư luận. Còn ông cũng hỗ trợ bà bằng cách tạo cho bà một nền tảng giúp bà đạt được mục đích và tham vọng của mình.