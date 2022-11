Năm cuốn sách đã thay đổi cuộc đời Gwendoline Christie

Cuốn My Year of Rest and Relaxation của Ottessa Moshfegh. Tác giả Ottessa là một trong những tiếng nói mới, chói sáng, táo bạo và cực đoan trong văn học. My Year of Rest and Relaxation kể về một người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật ở New York, người có mối quan hệ không vui vẻ với người bạn nữ thân nhất và phải đấu tranh với một bác sĩ tâm thần tồi tệ nhất thế giới. Sau khi phải đấu tranh với cuộc sống cũng như sự trống rỗng và hời hợt của mọi người, nữ chính đã quyết định tạm rời xa thực tế bằng cách uống thuốc ngủ. Đây là một tác phẩm khó tin, hấp dẫn và độc đáo về sự cô lập, sợ hãi sự gần gũi và mong muốn bị ngắt liên lạc với thế giới. Ảnh: Amazon.