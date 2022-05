Nam chính 'Yêu, kết hôn, ly dị' trở lại

Tài tử sinh năm 1983 thu hút sự chú ý của đồng nghiệp, phóng viên khi đưa cún cưng đến buổi ra mắt phim mới.

Ngày 4/5, tờ Osen đưa tin buổi họp báo giới thiệu phim truyền hình Woori The Virgin của đài SBS diễn ra với sự góp mặt của đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên. Tài tử Sung Hoon xuất hiện trong bộ suit màu cam nổi bật. Đáng chú ý, diễn viên Yêu, kết hôn, ly dị còn dắt cún cưng Yanghee dự sự kiện.

Trước ống kính phóng viên, cún cưng của Sung Hoon phối hợp với ông chủ trong từng shoot ảnh. Khán giả thích thú với biểu cảm và sự nhanh nhạy của Yanghee.

Diễn viên Sung Hoon dắt chó đến sự kiện.

Woori the Virgin là phim truyền hình remake từ tác phẩm hài lãng mạn của Mỹ mang tên Jane the Virgin. Bộ phim kể về câu chuyện của Oh Woo Ri (Im Soo Hyang thủ vai) - người luôn giữ gìn sự trong trắng của mình trước khi kết hôn. Nhưng cuối cùng, cô mang thai đứa con của Raphael (Sung Hoon) sau sự cố trong một cuộc kiểm tra y tế. Raphael là CEO của một công ty lớn.

Kể từ đây, nhiều tình huống dở khóc, dở cười xảy đến với Oh Woo Ri và Raphael.

Sung Hoon sinh năm 1983. Trước khi trở thành diễn viên, nam diễn viên là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia. Sau 14 năm gắn bó với môn thể thao, Sung Hoon buộc rời đội tuyển dưới ảnh hưởng của chấn thương cột sống.

Năm 2011, Sung Hoon có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Góc khuất của số phận (New Tales of Gisaeng). Một số tác phẩm tiêu biểu của anh bao gồm Passionate Love, Tình yêu của tôi, Oh My Venus, Bí mật ngọt ngào...

Năm 2021, tài tử có vai diễn đáng nhớ trong Yêu, kết hôn, ly dị (Love ft. Marriage and Divorce) - bộ phim truyền hình ăn khách với lượng rating trung bình trên 13%.