Nam chính 'Ngôi trường xác sống' tăng 10 kg vì nếm máu giả

Dàn diễn viên "Ngôi trường xác sống" cho hay máu giả trong phim được tạo ra từ siro ngô và cà phê.

Ngày 12/3, dàn diễn viên Ngôi trường xác sống xuất hiện trong chương trình Knowing Brothers của đài JTBC với tư cách khách mời. Buổi chia sẻ chủ yếu xoay quanh các vấn đề khi ghi hình bộ phim và những điều phía sau máy quay mà khán giả ít biết.

Trả lời câu hỏi về chủ đề tạo hình nhân vật, diễn viên Yoo In Soo cho biết anh đã mất từ 2 đến 3 giờ đồng hồ để hoá trang trước khi quay phim.

Khi nhận được câu hỏi từ MC rằng "Máu giả trong phim được tạo ra như thế nào?", dàn diễn viên cho hay máu giả trong Ngôi trường xác sống được làm từ siro ngô trộn với cà phê. Diễn viên Yoon Chan Young (thủ vai nam chính Lee Cheong San trong phim) kể rằng khi ghi hình cảnh đánh nhau với Yoo In Soo, anh đã phải nếm thử máu vì "vị của nó thật sự rất ngon".

Ngôi trường xác sống là bộ phim khai thác chủ đề thây ma. Ảnh: Allkpop.

Cuối chương trình, Yoo In Soo khiến những người có mặt ở trường quay bật cười khi nói: "Tôi đã quay rất nhiều cảnh va chạm với người khác. Tôi luôn phải xuất hiện với tạo hình có máu giả xung quanh miệng. Để hình ảnh chân thực nhất có thể, đội hóa trang đã bôi máu giả lên khắp người tôi, cả trong miệng và lên răng. Tôi rất mệt vì đóng nhiều cảnh hành động nhưng bạn biết không, sau đó tôi đã tăng cân vì ăn quá nhiều máu giả. Máu giả chứa rất nhiều calo".

In Soo nói thêm anh đã tăng 10 kg sau khi bộ phim đóng máy.

Yoo In Soo trong Ngôi trường xác sống. Ảnh: Allkpop.

Trong Ngôi trường xác sống, Yoo In Soo vào vai nhân vật phản diện Yoon Gwi Nam - cậu học sinh có xu hướng bạo lực, thích bắt nạt các bạn trong trường. Sau khi bị thây ma cắn, Gwi Nam biến thành dạng nửa thây ma nửa người.

Ngôi trường xác sống khai thác chủ đề thây ma như Train to Busan (2016), Alive (2020) hay series Kingdom (2019, 2020). Bộ phim chuyển thể từ webtoon kinh dị Now at Our School do Joo Dong Geun chấp bút, bộ phim lấy bối cảnh chính tại ngôi trường trung học giả tưởng Hyosan.

Tuy nhiên, phim bị đánh giá có nhiều lỗ hổng lớn với kịch bản lê thê, kém cuốn hút. Ngoài ra, dàn diễn viên chính trong phim bị coi là thiếu sáng tạo với diễn xuất nhạt nhòa.