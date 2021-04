Nam chính biết nói 4 thứ tiếng trong phim mới của Victor Vũ

Samuel An nổi tiếng từ Giọng hát Việt năm 2018. Sự xuất hiện của chàng trai gốc Việt khiến dàn giám khảo thích thú. Noo Phước Thịnh gọi anh là "soái ca", trong khi Tóc Tiên dành từ "chàng thơ" để nói về nam ca sĩ. Samuel An sinh năm 1994 tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ. Trước khi về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật, Samuel An tốt ngành tài chính và làm việc cho một công ty lớn.