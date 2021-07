Nam ca sĩ vướng tin yêu Angelina Jolie là ai?

Năm 2015, The Weeknd công khai hẹn hò Bella Hadid nhưng chia tay một năm sau đó. Giọng ca Starboy yêu Selena Gomez chỉ một tháng chia tay siêu mẫu. Theo Us Weekly, The Weeknd và Gomez rạn nứt sau khi nam ca sĩ phát hiện bạn gái còn yêu Justin Bieber. Họ chấm dứt mối quan hệ sau 10 tháng yêu nhau. Khi chia tay, ca sĩ 31 tuổi phát hành EP My Dear Melancholy (tạm dịch Nỗi sầu muộn) để trách móc Selena Gomez.