Nam ca sĩ từng được kỳ vọng soán ngôi Justin Bieber giờ ra sao?

Austin Mahone từng được dự đoán làm lung lay ngôi vị "hoàng tử nhạc pop" của Justin Bieber. Thế nhưng, điều đó không xảy ra.

Austin Mahone sinh năm 1996 ở Texas, Mỹ. Ngay từ nhỏ, anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc trời phú. Mahone trở thành hiện tượng năm 16 tuổi khi đăng tải video ca hát trên YouTube. Trong đó, nổi tiếng nhất là bản cover Mistletoe của Justin Bieber.

The Things nhận định Mahone và Bieber có những điểm giống nhau đến kỳ lạ trong phong cách âm nhạc, giọng hát và gu thời trang. Do vậy, không thể tránh khỏi việc bị so sánh.

"Họ gọi tôi là 'một Justin Bieber khác' khi thấy tôi hát và nhảy. Thực tế họ chẳng biết tôi và cũng không nghe nhạc của tôi", Mahone chia sẻ với ABC News và cho rằng mọi sự so sánh với Bieber đều là hành động đáng ghét.

Austin Mahone và lần hiếm hoi chung khung hình với Justin Bieber. Ảnh: Getty.

Nhìn ở góc độ tích cực, khán giả kỳ vọng hiện tượng trẻ sớm gặt hái thành công bằng hoặc thậm chí hơn Bieber.

Tua nhanh đến năm 2022, Austin Mahone chỉ còn là cái tên mờ nhạt trên bản đồ âm nhạc. Sau khi bị hãng thu âm sa thải vì doanh số bán album quá kém, Mahone đã bắt đầu lại sự nghiệp với tư cách ca sĩ độc lập.

Sự nghiệp âm nhạc không thăng hoa

Single đầu tay 11:11 của Austin Mahone khá thành công khi đạt được vị trí 19 trên bảng xếp hạng Heatseekers Songs của Billboard. Vào ngày 5/6/2012, đĩa đơn tiếp theo được phát hành mang tên Say something tiếp tục mang lại những hiệu ứng tích cực khi lọt vào top 40 của bảng xếp hạng Billboard Pop Songs và được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) trao chứng nhận vàng.

Tiếp theo, Mahone kết hợp rapper Flo Rida trong bản phối Say You're Just a Friend, hòa giọng cùng Pitbull ở ca khúc Mmm Yeah. Háblame Bajito là cú bắt tay giữa Mahone và Abraham Mateo, 50 Cent.

Đáng tiếc rằng không đĩa đơn nào trong số này đủ chất lượng để tạo nên sự đột phát cho album đầu tay của Mahone. Anh hầu như chỉ phát hành các đĩa mở rộng (EP) trong thời gian được chú ý và điều đó gây lo lắng cho giám đốc của hãng thu âm.

EP thứ hai của Mahone, The Secret, không đạt doanh thu như mong đợi dù chào sân với vị trí top 5 bảng xếp hạng Billboard 200 và bán được 46.000 bản trong tuần đầu phát hành.

Thất bại ê chề của The Secret khiến Avery Lipman - CEO của hãng thu âm Republic Records - cực kỳ thất vọng. Lipman chia sẻ trong hội thảo ở New York: "Austin có thể bị cho bốc hơi khỏi các trung tâm mua sắm ở Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đang cố gắng để bán một lượng đĩa lớn cho cậu bé".

Phong thái trình diễn trẻ trung và sôi động của Austin Mahone khiến người ta nhớ đến Justin Bieber. Ảnh: Wiki.

Đến thời điểm này, album phòng thu đầy đủ và duy nhất Mahone từng phát hành là Dirty Work: The Album (2017), song chỉ được tiêu thụ ở thị trường Nhật Bản thông qua Universal Music Japan. Album gồm 13 ca khúc pop với sự góp giọng của dàn ca sĩ khách mời Bobby Biscayne, Juicy J, Pitbull, 2 Chainz và Hardwell.

"Tôi đã trải qua những khó khăn nhất định để có được khoảnh khắc này. Tôi chỉ muốn chơi nhạc và phát triển với tư cách người nghệ sĩ thực thụ", Mahone chia sẻ về lần phát hành album.

Bên cạnh Dirty Work: The Album, nam ca sĩ còn giới thiệu hai mixtape và ba EP, song tất cả đều không tạo dấu ấn trên thị trường quốc tế.

Hướng đi nào cho "bản sao" Justin Bieber?

Theo People, Austin Mahone hướng đến phong cách âm nhạc trẻ trung sôi động khá tương đồng với Justin Bieber. Ngay cả công thức nổi tiếng nhờ video đăng tải trên Internet của cả hai cũng giống nhau.

Nhiều khán giả cho rằng Mahone chính là “bản sao” Bieber. Nhận định này khiến người hâm mộ của cả hai đều nóng mặt. Không ít lần fan đưa hai ngôi sao lên bàn cân và không ngừng khẩu chiến về thần tượng của nhau.

Nhưng theo The Things, cách so sánh này đã phần nào giết chết sự nghiệp đang trên đà cất cánh của Mahone. Bởi vì suy cho cùng, không ai muốn làm bản sao của ai cả.

Có rất nhiều nghệ sĩ được kỳ vọng trở thành "Justin Bieber tiếp theo" như Shawn Mendes, Cody Simpson hay Greyson Chance. Tất cả họ mang đến sự độc đáo hơn so với cách tiếp cận âm nhạc của Mahone. Chính vì lẽ đó, giọng ca đến từ Texas đã không còn níu giữ được sức hút.

Sau khi bị Republic Records quay lưng, chàng trai sinh năm 1996 ký hợp đồng thu âm ngắn hạn với APG. Cú hợp tác này không mấy suôn sẻ nên Mahone quyết định rời đi, chuyển hướng hoạt động solo. EP Magic City được anh phát hành tháng 6/2021 mang về cho Mahone nguồn lợi nhuận tương đối ổn.

Đĩa đơn cuối cùng của Mahone tính đến nay là Why Don't We (2019). Sắp tới, anh có kế hoạch trình làng album mới.

Austin Mahone của hiện tại. Trang cá nhân của anh có 11,3 triệu người theo dõi. Ảnh: @austinmahone.

Mặc dù sự nghiệp âm nhạc giậm chân tại chỗ, Mahone may mắn lọt vào mắt xanh của các hãng thời trang và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Trả lời phỏng vấn Paper Magazine, giọng ca 11:11 tiết lộ anh đã được mời catwalk trong show diễn mùa thu của Philipp Plein nhờ khả năng tương tác tốt với ống kính.

"Tôi vừa quay video cách đây vài ngày. Công việc bắt đầu lúc 7h tối và kéo dài đến 6h sáng hôm sau. Khi máy quay tắt cũng là lúc tôi vội vã đi thẳng từ phim trường tới sân bay để kịp chuyến thăm New York. Đó là lịch trình bận rộn của một ngôi sao", Mahone chia sẻ thời điểm đó.

The Things cho biết 2020 là năm gây bất ngờ của Mahone khi anh tuyên bố tham gia chia sẻ nội dung người lớn trên nền tảng Twitter. Có thông tin cho rằng nam ca sĩ đã đấu giá 9.000 USD cho video nhạy cảm kéo dài 10 phút.

Hành động của Mahone gây tranh cãi lớn, song anh tự tin khẳng định bản thân chưa bao giờ hối hận với quyết định này.