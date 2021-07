Nam ca sĩ tránh được scandal nhờ đam mê tập gym

Nhờ đam mê tập thể hình, ca sĩ Kim Jong Kook lọt vào danh sách những người có sức ảnh hưởng bậc nhất ở Hàn Quốc sau loạt video chia sẻ cách ăn uống, tập luyện.

Theo Newsen, ca sĩ Kim Jong Kook là ngôi sao Hàn Quốc mới lập kỷ lục về lượt người theo dõi kênh cá nhân. Cụ thể, chỉ sau hai ngày mở kênh, Jong Kook đã có tới 1 triệu lượt theo dõi. Jong Kook chủ yếu chia sẻ về kinh nghiệm, kỹ năng tập gym - đam mê gắn liền với nam ca sĩ trong nhiều năm trở lại đây.

Tránh được scandal nhờ tập thể hình

Newsen cho rằng sức ảnh hưởng của Kim Jong Kook đã sánh ngang với Baek Jong Won - đầu bếp, nhà nghiên cứu thực phẩm, doanh nhân nổi tiếng người Hàn Quốc.

Theo chuyên gia, sức hút của Jong Kook đến từ hiệu quả từ chia sẻ của anh. Kim Jong Kook vốn được biết đến là ca sĩ nhưng anh không dựa vào độ nổi tiếng sẵn có của bản thân để phát triển. Giọng ca sinh năm 1976 không xây dựng hình ảnh mang tính chất giải trí, thay vào đó, anh truyền tải những thông tin bổ ích liên quan đến sức khỏe, cách chăm sóc vóc dáng của bản thân.

Bằng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp, Kim Jong Kook đã giải đáp không ít câu hỏi của khán giả về chủ đề mà anh am hiểu nhất, đó là tập luyện thể dục, thể thao.

"Sự tín nhiệm của khán giả dành cho Kim Jong Kook trong lĩnh vực này vượt quá sức tưởng tượng của chuyên gia. Jong Kook đã nhận được nhiều lời mời hợp tác kinh doanh nhưng luôn từ chối và rất cẩn thận khi lựa chọn những sản phẩm liên quan đến sức khỏe", chuyên gia nói.

Kim Jong Kook kiếm được khoảng 9.000 USD mỗi tháng nhờ nói về việc tập luyện thể hình. Ảnh: Newsen.

Theo NoxInfluencer - trang tin chuyên phân tích thứ hạng, mức độ phổ biến và doanh thu dự kiến ​​của những người có ảnh hưởng trên các nền tảng, Kim Jong Kook có thu nhập từ mạng xã hội hiện xếp thứ 342 ở Hàn Quốc và 16.974 trong bảng xếp hạng thế giới.

NoxInfluencer cho hay nam ca sĩ có thể kiếm được 9,9 triệu won (khoảng 9.000 USD ) mỗi tháng nhờ chia sẻ cách luyện tập thể hình. Ngoài ra, anh kiếm được khoảng 12,7 triệu won (hơn 11.000 USD ) từ liên kết trong mỗi video.

Chia sẻ trong video, Jong Kook bày tỏ: "Tôi không ép buộc mọi người phải tập luyện nếu họ không muốn. Tôi cảm thấy vui khi tập cùng những người thích tập luyện và mong đạt kết quả tốt. Tôi sẽ ăn ngon miệng, tâm trạng tốt hơn hẳn sau khi tập thể dục cùng những người có đam mê".

Theo Straitstimes, Jong Kook từng là chàng trai gầy gò vào những năm 1995, 1996 - thời điểm nam ca sĩ ra mắt khán giả với vai trò ca sĩ của nhóm Turbo. Sau đó, Jong Kook tìm đến gym để thay đổi bản thân.

"Tôi không phải là chuyên gia, tôi sẽ cố gắng chia sẻ niềm đam mê tập thể dục của mình, tôi không giảng dạy", anh nói.

Trong bài phỏng vấn ở Master In The House vào tháng 4, nam ca sĩ sinh năm 1976 chia sẻ lý do anh coi tập thể dục là việc làm ý nghĩa với mình.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tìm được thứ bạn yêu thích. Có thể đó không phải là việc giống như tôi, nhưng bạn nên thích điều gì đó, như vậy mới có thể cân bằng được cuộc sống với công việc. Điều giúp tôi hoạt động giải trí lâu năm mà không gặp scandal có lẽ là nhờ tập thể dục", Jong Kook chia sẻ.

Không tập thể hình để thu hút phụ nữ

Trong một tập của chương trình My Ugly Duckling hồi tháng 9/2020, khi được hỏi có nơi chốn đặc biệt yêu thích nào dành cho việc tập luyện hay không, Kim Jong Kook chia sẻ: “Tôi thường xuyên tới Los Angeles bởi các phòng tập thể hình ở đây. Tôi thích trung tâm huấn luyện cho các vận động viên quốc gia hơn cả Disneyland”.

“Tôi luôn kiểm tra chất lượng phòng tập thể hình trước khi đặt phòng khách sạn. Tôi thường không lưu lại các khách sạn không có phòng tập. Nếu họ không có, tôi sẽ tự dựng một cái để tập luyện”, nam ca sĩ cho hay.

Jong Kook tham gia nhiều chương trình thực tế như X-Man, Running Man và để lại dấu ấn nhờ tính cách thật thà, dễ mến. Ảnh: Newsen.

Trong chương trình, anh cũng đề cập tới những khó khăn khi lựa chọn lối sống gắn liền với luyện tập thể hình.

“Tôi không tập thể hình để thu hút phụ nữ. Những gì tôi cần chỉ là một phụ nữ chấp nhận hình thể này.

Nếu có cô gái nào đó nói họ thích tôi, người ta thường nghĩ họ thích tôi vì vẻ bề ngoài. Nhưng thực tế họ thích vì con người tôi. Họ thích sự siêng năng và nghiêm túc của một người tập thể hình”, Kim Jong Kook nói.

Trong bài phỏng vấn với Asia One, Jong Kook bày tỏ quan điểm rằng anh sẽ phát điên nếu ai đó nói rằng họ cần nghỉ giải lao dài ngày rồi mới trở lại tập luyện. Với nam ca sĩ, đó là quãng nghỉ không cần thiết và có thể khiến mỗi người khó khăn hơn khi quay lại bộ môn này.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Jong Kook cho biết đang cân nhắc quay các video để gây bất ngờ cho những người có cùng đam mê. Ngoài ra, anh lên kế hoạch cụ thể cho việc chia sẻ thực đơn ăn uống và những bài tập bổ ích.

Kim Jong Kook (sinh năm 1976) được biết đến là nam ca sĩ của Turbo. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2000, anh phát hành album solo đầu tay và giành được giải thưởng như Golden Disk Awards, Seoul Music Awards với tư cách là nghệ sĩ solo.

Năm 2008, Kim Jong Kook tham gia chương trình truyền hình thực tế Family Outing của đài SBS và giành được sự yêu thích của khán giả.

Sau đó, Jong Kook tham gia nhiều chương trình thực tế như X-Man, Running Man và để lại dấu ấn nhờ tính cách thật thà, dễ mến. Vai diễn đầu tiên của nam ca sĩ khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất là vai phụ trong The Producers vào năm 2015.

Ngoài ra, Kim Jong Kook được cho là giữ được thể hình sung mãn ở tuổi 45 nhờ tập luyện thể hình. Anh nhiều lần khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì sức mạnh sánh ngang các vận động viên thể hình chuyên nghiệp.