Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 34 vì biến chứng Covid-19

Chris Trousdale qua đời ngày 2/6 tại California sau thời gian chiến đấu với Covid-19 khiến khán giả thương xót.

Ngày 3/6, trang MSN đưa tin Chris Trousdale - cựu thành viên ban nhạc Dream Street đã ra đi ở tuổi 34 sau thời gian dài chiến đấu với nCoV.

Theo TMZ, Chris Trousdale qua đời tại một bệnh viện ở Burbank (California) do các biến chứng từ virus corona. Trên Instagram, Jane Gagle - đồng nghiệp làm cùng nhà hát Pacific Ballet Dance với Chris Trousdale cũng cho biết người bạn của mình mất lúc 20h44 ngày 2/6 sau trận chiến kinh hoàng với nhiễm trùng liên cầu khuẩn cấp tính. Theo chia sẻ này, Trousdale đã rơi vào hôn mê và cần hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể trước khi qua đời.

Chris Trousdale debut từ khi còn rất bé. Anh từng xuất hiện trên sân khấu Broadway và nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Dream Street cùng với Jesse McCartney, Greg Raposo, Matt Ballinger và Frankie Galasso vào đầu những năm 2000. Ban nhạc này tan rã vào năm 2002 sau một cuộc tranh chấp với quản lý.

Sau khi chia tay Dream Street, Trousdale tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood. Ngoài việc xuất hiện trên Shake It Up của Disney và Days of our Lives , anh tham gia The Voice 2012 nhưng chưa gặp may mắn.

Năm 2019, Trousdale phát hành album của riêng mình mang tên Summer Summer.

Không chỉ được biết đến là ca sĩ, Chris Trousdale còn nổi tiếng là diễn viên. Ngày nhỏ, anh tham gia nhóm nhạc kịch thiếu nhi The Broadway Kids, biểu diễn nhiều tác phẩm như Beauty and the Beast, The Wizard of Oz.

Sau này, khi chia tay ban nhạc, Trousdale chuyển đến Los Angeles và tham gia một số phim truyền hình, đồng thời làm việc tại Nhà hát Pacific Ballet Dance ở Burbank, California.