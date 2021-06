Nam ca sĩ phá vỡ mọi định kiến

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Tae Min cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và chương trình giải trí. Anh góp mặt trong một số bộ phim như Athena: Goddess of War, High Kick! 3, Dating Agency: Cyrano… Năm 2013, anh xuất hiện trong chương trình We Got Married với Na Eun (A Pink). Tương tác đáng yêu, ngọt ngào giữa hai ca sĩ đã nhận được sự yêu thích của khán giả.