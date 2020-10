Nam ca sĩ Mỹ khoe cơ bụng 6 múi ở tuổi 56

Lenny Kravitz khiến người hâm mộ trầm trồ với thân hình săn chắc của mình.

Lenny Kravitz là nghệ sĩ da màu người Mỹ. Ở tuổi 56, anh tự tin khoe cơ bụng 6 múi nhờ duy trì thói quen tập luyện, sống lành mạnh suốt nhiều năm.

Góp mặt trên trang bìa tạp chí Men's Health số tháng 11, Kravitz cởi trần khoe hình xăm cùng thân hình săn chắc. Người hâm mộ tỏ ra thích thú trước cơ bắp của nam ca sĩ.

Sở hữu thân hình đẹp dù ngoài 50 tuổi

Theo The Things, Kravitz có vóc dáng đẹp hơn so với phần lớn nam giới bằng nửa tuổi anh. Trong khi rất nhiều người bị tăng cân vào mùa dịch bệnh do ở nhà nhiều ngày, nam ca sĩ da màu vẫn giữ vững phong độ.

Lenny Kravitz sở hữu nhiều múi cơ săn chắc ở tuổi 56. Ảnh: Men's Health.

Lenny Kravitz cho biết anh giữ dáng bằng cách tập trung vào chế độ tập luyện hàng ngày, ăn uống sạch và dựa trên nhu cầu của cơ thể.

Kravitz sở hữu từng múi cơ bụng cắt nét khó tin khiến nhiều người phải phóng to ảnh để kiểm tra. Anh nhận nhiều bình luận khen ngợi về vóc dáng cân đối, thu hút ở tuổi ngoài 50.

Nam ca sĩ da màu luôn nỗ lực nhằm đạt được trạng thái thể lực tối ưu. Bên cạnh đó, anh ưa chuộng những hoạt động thể chất ngoài trời.

Kravitz nói với Happy Magazine: "Các phòng tập thể dục rất tuyệt nhưng tôi thấy chúng nhàm chán. Tôi thích chạy bộ ngoài trời hơn vì nó truyền nhiều cảm hứng cho tôi".

Giọng ca sinh năm 1964 yêu thích chạy bộ, đu xà, tập cơ bụng kiểu sit-up, tập squats. Anh luôn tập trung cao độ mỗi khi tập luyện.

Áp dụng chế độ ăn lành mạnh

Bên cạnh tập thể dục nghiêm túc, Lenny Kravitz còn chú trọng những gì đưa vào cơ thể. Anh đảm bảo ăn uống đầy đủ bằng các loại thực phẩm sạch.

Ngoài việc chỉ uống một lượng rượu tối thiểu, nam ca sĩ còn thích chế độ ăn eat clean, sử dụng thực phẩm chưa qua tinh chế.

Theo Healthline, chế độ ăn eat clean mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe bên cạnh giảm cân. Đây là mô hình ăn uống tập trung vào thực phẩm tươi sạch, ít chế biến và giàu chất dinh dưỡng. Eat clean hướng đến việc dung nạp nhiều rau, trái cây, đồng thời giảm đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói, ngũ cốc qua tinh chế và tránh sử dụng đường.

Khi áp dụng thực đơn eat clean, bạn nên hạn chế uống rượu nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thay vào đó, hãy uống nhiều nước lọc.

Thịt sử dụng trong chế độ ăn eat clean được nuôi theo mô hình hữu cơ. Gia súc được cho ăn thức ăn tự nhiên là cỏ, đồng thời giảm tiêu thụ thuốc kháng sinh. Thịt bò ăn cỏ sẽ có hàm lượng chất béo omega-3, chất chống viêm và chất chống oxy hóa cao hơn thịt bò ăn ngũ cốc.

Kravitz tự tay trồng rất nhiều loại trái cây, rau tươi tại trang trại ở Brazil - nơi anh đang sống.

Lenny Kravitz chuộng sử dụng thực phẩm hữu cơ, ít qua chế biến. Ảnh: Men's Health.

Nam ca sĩ da màu từng ăn chay suốt nhiều năm. Một ngày nọ, anh thức dậy và đột nhiên thèm thịt. Lenny Kravitz đáp ứng những gì cơ thể cần, chuyển sang lối sống lành mạnh một cách toàn diện.

"Tôi có trang trại hữu cơ của riêng mình. Tôi ăn cá và ít sử dụng muối. Ngoài ra, tôi chia khoảng 4-5 bữa nhỏ mỗi ngày. Có một vài bữa tôi dùng nước trái cây hoặc đồ uống dạng lắc. Tôi cũng uống rất nhiều nước dừa", anh cho biết.

Leonard Albert Kravitz (sinh năm 1964) hoạt động trên nhiều lĩnh vực như ca sĩ, nhạc sĩ, nhạc công chơi đa nhạc cụ, sản xuất âm nhạc, diễn viên…

Phong cách nhạc của Kravitz có sự kết hợp nhiều thể loại như rock, blues, R&B, jazz, pop, folk, ballad… Nam ca sĩ từng 4 năm liên tiếp (1999-2002) đoạt giải Grammy cho hạng mục "Trình diễn nhạc rock đơn nam xuất sắc". Anh là ca sĩ thiết lập kỷ lục thắng nhiều giải liên tiếp nhất ở một hạng mục.

Lenny Kravitz cũng được đề cử và giành nhiều giải thưởng khác như American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Blockbuster Entertainment Awards…Trong suốt sự nghiệp, nam ca sĩ da màu bán hơn 40 triệu album trên toàn thế giới.