Nam ca sĩ mất sạch danh tiếng ở tuổi 22 vì scandal tình dục

Lucas mới ra mắt 3 năm nhưng được công ty quản lý SM hết lòng lăng xê bằng nhiều hoạt động. Anh gây thất vọng vì scandal tình dục với người hâm mộ.

Theo Sina, Lucas (còn gọi là Hoàng Húc Hi), thành viên nhóm nhạc WayV bị nhiều người hâm mộ tố có hành vi bê bối trong đời sống cá nhân.

Nam ca sĩ đã phải xin lỗi, tạm ngừng hoạt động. Mới đây, các thương hiệu Gucci, Guerlain đã ẩn hết các bài đăng có tên Lucas, cho thấy động thái tẩy chay của giới giải trí Trung Quốc với nghệ sĩ vướng scandal đạo đức.

"Hoàng tử Hong Kong" được SM o bế

Lucas sinh năm 1999, anh mới chỉ được giới thiệu là thực tập sinh của của công ty giải trí SM từ năm 2017. Đến năm 2018, Lucas ra mắt trong nhóm nhạc NCT.

Ngay khi vừa xuất hiện, nam ca sĩ đã gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài điển trai, thân hình nam tính, tính cách hài hước, giọng rap trầm và khả năng nhảy điêu luyện. Anh nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thành viên nổi tiếng nhất NCT, không chỉ với người hâm mộ mà với cả khán giả đại chúng.

Nhận thấy tiềm năng của Lucas, công ty SM thành lập nhóm WayV, hoạt động tại thị trường Trung Quốc, giao cho nam ca sĩ vai trò center, là gương mặt đại diện cho nhóm nhạc.

Thực tế, Lucas gánh trên vai niềm hy vọng của công ty SM, tham vọng mở đường cho các thần tượng SM trở lại Trung Quốc bởi đây là thị trường thu lợi khổng lồ.

Lucas có cả ngoại hình lẫn tài năng, được công ty quản lý SM nhiệt tình lăng xê.

Năm 2016, Trung Quốc hạ lệnh cấm vận nhóm nhạc Kpop xuất hiện trong các sự kiện âm nhạc, sản phẩm phim ảnh, giải trí của nước này. Do đó, nhiều năm qua, các nghệ sĩ Hàn Quốc khó phát triển tại thị trường này. Lucas với tư cách thành viên nhóm nhạc Hàn, gốc Hong Kong chính là vũ khí của SM.

Do đó, dưới sự trợ giúp của công ty quản lý, Lucas trở thành thành viên cố định của show Keep Running - phiên bản làm lại của Running Man (Hàn Quốc). Trải qua 9 mùa phát sóng, Keep Running vẫn là một trong những game show ăn khách nhất, bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào có cơ hội góp mặt trong dàn cast cũng phủ sóng tên tuổi rộng rãi.

Được lăng xê hết mình, ngoại hình đẹp, kỹ năng tốt, hình tượng thu hút là những yếu tố giúp Lucas ngày càng nổi tiếng. Anh thậm chí được mời dự London Fashion Week 2019, dù mới ra mắt một năm.

Đến tháng 9/2019, Lucas được chọn vào nhóm nhạc dự án SuperM - nhóm nhạc được chủ tịch SM Lee Soo Man tự hào là Avengers của Kpop.

SuperM còn có kế hoạch hợp tác với công ty Marvel, thực hiện nhiều sản phẩm độc đáo dựa trên sự kết hợp giữa các thành viên SuperM và những anh hùng trong phim bom tấn của Marvel.

Có thể nói, trước khi xảy ra scandal dẫn đến phải tạm ngừng hoạt động, Lucas không khác gì hoàng tử được công ty quản lý SM o bế, tương lai rộng mở.

Liên tiếp lời tố cáo lợi dụng để quan hệ tình dục với fan

Theo Sina, trong hai ngày 23-24/8, ba cô gái tố cáo Lucas phát sinh quan hệ với người hâm mộ và có hành vi lợi dụng tình cảm, tiền bạc. Chứng cứ họ đưa ra là lịch sử tin nhắn, thậm chí ảnh giường chiếu cùng nam nghệ sĩ.

Theo các cô gái, Lucas cùng lúc nhắn tin cho nhiều fan nữ và rủ rê họ vào khách sạn quan hệ. Toàn bộ chi phí cho buổi hẹn hò do "nhà gái" chi trả.

Trong quá trình tán tỉnh, nếu cô gái nào không có ngoại hình hợp mắt hoặc điều kiện kinh tế dư dả, anh sẽ ngắt liên lạc sau lần đầu gặp mặt.

Đến sáng 25/8, một thanh niên cho biết Lucas là người song tính, từng hẹn hò với anh. Nam nghệ sĩ cũng bị tố cáo lợi dụng việc ngồi khoang thương gia trên máy bay để "săn" quý bà giàu có bằng chiêu trò gửi nhầm ảnh qua airdrop. Không chỉ vậy, Lucas còn thường xuyên nói xấu đồng nghiệp trong giới với bạn tình.

"Anh ấy gặp gỡ những cô gái ở các thành phố khác nhau và nói xấu họ. Hành động của anh ấy khiến tôi và những cô gái cảm thấy tổn thương" một người hâm mộ từng quan hệ tình ái với Lucas chia sẻ.

Lucas lợi dụng danh tiếng, dụ dỗ người hâm mộ quan hệ tình dục, chi trả các khoản tiền cho mình.

Scandal nổ ra khiến người hâm mộ thất vọng về cách hành xử của Lucas. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là sự ích kỷ, coi thường chính người hâm mộ của mình, lợi dụng họ để thỏa mãn ham muốn tình dục.

Hình tượng sụp đổ khiến Lucas nhận nhiều chỉ trích. Khán giả đòi đuổi nam ca sĩ ra khỏi các nhóm nhạc để tránh ảnh hưởng đến thành viên khác.

Thực tế, Lucas có kế hoạch ra mắt MV mới cùng đồng nghiệp vào ngày 25/8 nhưng vì scandal đã bị hoãn lại. Sau cùng, nam ca sĩ sinh năm 1999 phải lên tiếng xin lỗi và tạm ngừng hoạt động nghệ thuật.

Hành vi đáng lên án nhất của Lucas

Theo Sina, bên cạnh vấn đề về đời sống cá nhân, theo thông tin mà người trong giới giải trí chia sẻ, Lucas thực chất sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh bình thường. Cha mẹ nam ca sĩ vẫn đang vất vả mưu sinh.

Tuy nhiên, khi nhận được lương, anh không gửi về nhà như các thành viên khác mà mua đồ hiệu cho bản thân. Khi bị quản lý nhắc nhở, anh phản ứng.

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn chia sẻ khi gặp nam ca sĩ tại fanmeeting. Khi được hỏi tại sao Lucas không mời cha mẹ tới concert, anh đã lảng tránh, không muốn đề cập đến gia đình mình.

Ngoài cha mẹ, Lucas còn bị tố thường xuyên nói xấu các thành viên trong nhóm với người yêu. Nam ca sĩ thể hiện quyền lực khi nhận định bản thân là người nổi tiếng nhất nhóm, những người khác phải nhờ ơn mình.

Lucas tỏ thái độ coi thường bố mẹ, các thành viên trong nhóm.

Những tin tức trên khiến fan của Lucas rất thất vọng về nhân cách của thần tượng. Theo Sina, khán giả Hàn Quốc vốn không dễ chấp nhận thành viên ngoại quốc của các nhóm nhạc. Họ sẽ không tha thứ cho nghệ sĩ có đời tư bê bối.

Thị trường Trung Quốc càng khó khăn hơn, vì giới chức nước này đang muốn chấn chỉnh đạo đức nghệ sĩ sau khi để xảy ra nhiều scandal như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạn.

Do đó, tương lai của Lucas tăm tối, có thể kết thúc ở tuổi 22, chỉ sau 3 năm nổi danh.