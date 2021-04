Nam ca sĩ Malaysia qua đời sau 2 tuần nhập viện

Sáng 2/4, Hoàng Quốc Tuấn trút hơi thở cuối cùng. Anh được điều trị tích cực ở bệnh viện trong hơn 2 tuần.

Ngày 3/4, Oriental Daily đưa tin nam ca sĩ Hoàng Quốc Tuấn qua đời ở tuổi 47.

Theo Oriental Daily, Hoàng Quốc Tuấn nhập viện điều trị hơn hai tuần sau khi được chẩn đoán nhiễm khuẩn dạ dày và gan. Trong thời gian nằm viện, anh phát hiện mắc Covid-19. Điều này khiến sức khỏe nam ca sĩ chuyển biến xấu nhanh chóng, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sáng 2/4, anh trút hơi thở cuối cùng.

Cố nghệ sĩ bên hai con. Ảnh: Oriental Daily.

"Gia đình và bạn bè thân mến, khiến mọi người lo lắng rồi, tôi thật sự xin lỗi. Lần này anh ấy phải đi trước rồi. Cảm ơn tình cảm của mọi người trong suốt thời gian qua", vợ của Hoàng Quốc Tuấn viết trên trang cá nhân.

Theo vợ của ngôi sao Malaysia, thi thể của cố nghệ sĩ được hỏa táng vào ngày 3/4. Tang lễ sau đó sẽ diễn ra ngày vào 4-5/4.

Hoàng Quốc Tuấn là nghệ sĩ có thâm niên trong ngành giải trí Malaysia. Năm 6 tuổi, anh đã theo chú ruột ca hát trên khắp sân khấu lớn nhỏ. Cố nghệ sĩ từng được biết đến với ca khúc The Cloud That Loves You trong bộ phim truyền hình Phong vân. Từ năm 2006, anh lui về hậu trường làm nhà sản xuất âm nhạc.