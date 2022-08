Nam ca sĩ Lee Ryan bị bắt vì lăng mạ tiếp viên hàng không

Lee Ryan bị giam giữ trong 12 giờ sau khi có hành vi lăng mạ tiếp viên hàng không. Cảnh sát buộc tội anh gây rối trật tự công cộng.

Ngày 2/8, Daily Mail đưa tin trên chuyến bay từ Glasgow đến London (Anh), Lee Ryan - thành viên ban nhạc Blue - đã lăng mạ các tiếp viên của hãng hàng không British Airways vì họ không phục vụ đồ uống có cồn cho anh.

Lee Ryan bị bắt vì gây rối trật tự trên máy bay. Ảnh: Daily Mail.

Một hành khách đi cùng Ryan cho The Sun biết chuyến bay bị hoãn 20 phút vì nam ca sĩ. Người này nói: "Anh ta trở nên hung hăng với các tiếp viên nữ khi biết rằng không được uống rượu theo yêu cầu".

Ryan được kể đã rời chỗ ngồi, di chuyển lên xuống lối đi dù được yêu cầu ngồi đúng chỗ. Thậm chí, nam ca sĩ còn chạy đến rèm cửa của phi hành đoàn. "Đó là hành vi điên rồ", nhân chứng này nói.

Người khác cho biết thêm: "Anh ấy có hành động thực sự đáng sợ".

Theo nguồn tin, giọng ca sinh năm 1983 đã bị cảnh sát còng tay và đưa đến phòng giam ngay sau khi máy bay hạ cánh. Sau 12 giờ, Ryan được thả nhưng vẫn bị điều tra thêm. Anh vướng cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Đại diện của Ryan từ chối bình luận về vụ việc. Trong khi đó, phát ngôn viên của sở cảnh sát Metropolitan xác nhận thông tin trên Daily Mail, gọi Ryan là "người đàn ông 39 tuổi có hành vi quấy rối".

Trong quá khứ, Lee Ryan nhiều lần cởi mở về chứng nghiện rượu. Anh không thể sống thiếu thức uống có cồn trong 10 năm. Năm 2019, nam ca sĩ cố cai nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn uống "xã giao".

Lee Ryan là ca nhạc sĩ người Anh, nổi tiếng khi là thành viên của nhóm nhạc Blue, gây thương nhớ qua hàng loạt bản hit One Love, U Make Me Wanna, Sorry Seems to Be the Hardest Word, All Rise, Fly By II…

Nhóm tuyên bố ngừng hoạt động vào cuối năm 2004 để các thành viên phát triển dự án solo. Nhưng tới năm 2011, các chàng trai đã tái hợp.

Lee Ryan được nhận xét là thành viên điển trai nhất nhóm nhạc Blue. Ảnh: EF.