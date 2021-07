Nam ca sĩ Hàn Quốc mặc váy, ngày càng nữ tính

The Korea Times nhận định phong cách phi giới tính ngày càng thịnh hành ở Hàn Quốc. Việc ca sĩ nam mặc crop top, váy trở nên phổ biến trong vài năm gần đây.

Jimin - thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS - là gương mặt quen thuộc với giới truyền thông và công chúng Hàn Quốc lẫn quốc tế. Anh nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu do Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc công bố.

Tuy nhiên, thay vì âm nhạc, chính sự lựa chọn trang phục và phong cách của nam ca sĩ gần đây tạo ra tiếng vang trong công động những người yêu thích nhạc Kpop lẫn giới điệu mộ thời trang. Trong hình ảnh teaser được công bố ngày 28/6 - vài ngày trước khi BTS phát hành CD mới Butter - Jimin xuất hiện với tóc đỏ và mặc một chiếc váy kẻ sọc đen, đỏ kết hợp giày lông. Anh tạo dáng chụp ảnh trong căn phòng sơn màu cam và có nội thất tối giản.

Khi ca sĩ nam mặc váy, crop top

Chiếc váy kẻ sọc của Jimin ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phấn khích trước cách tiếp cận thời trang trung tính về giới tính của ngôi sao Kpop.

"Jimin đang phá vỡ các chuẩn mực giới tính trong thời trang và nghệ thuật", một trong những người hâm mộ của BTS bình luận trên Twitter. Khán giả khác viết: "Anh ấy đã cho chúng tôi thấy thời trang không có ranh giới hay giới tính. Nó được sử dụng để thể hiện bản thân và truyền đi thông điệp".

Jimin mặc váy trong ảnh teaser.

Trên thực tế, Jimin không phải ngôi sao Kpop duy nhất khiến công chúng trầm trồ với trang phục thách thức quan điểm nhị phân về giới tính. Kai của EXO cũng trở thành tâm điểm của công chúng vào năm 2019 khi diện áo crop top trong màn trình diễn bản hit Obsession. Anh mặc crop top thêm nhiều lần khác dù trang phục này thường gắn liền với phái nữ.

Hàng loạt thần tượng nam như Sunwoo (The Boyz), Yeonjun (TXT), Tae Min (SHINee), Kang Daniel cũng chuộng khoe vòng 2 với kiểu áo ngắn hở eo. Phong cách này cũng gây tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng việc nam giới mặc crop top trông kỳ quặc, thậm chí phản cảm, khiêu gợi. Tuy nhiên, phong cách này ngày càng phổ biến, từ các sân khấu biểu diễn trên truyền hình tới chụp hình tạp chí, quảng cáo.

Trong trường hợp của các nhóm nhạc nữ, WEEKLY đi đầu xu hướng mới. Màn biểu diễn của nhóm nhạc 7 thành viên gần đây thu hút sự chú ý rộng rãi vì họ mặc quần đùi kiểu đồng phục học sinh trên sân khấu. The Korea Times nhận định điều này hiếm thấy ở các trường học Hàn Quốc, nơi học sinh nữ thường được yêu cầu mặc váy.

WJSN THE BLACK - một nhóm nhỏ của ban nhạc nữ WJSN (Cosmic Girls) - cũng chọn quần âu cho trang phục sân khấu của họ vào tháng 5 này, thay vì mặc những chiếc váy lòe loẹt nhưng không thoải mái. Tương tự, ITZY kể từ khi ra mắt luôn phát triển hình tượng cá tính, đặc biệt thời gian gần đây họ quảng bá ca khúc Mafia In The Morning với những bộ đồ mạnh mẽ.

Hình tượng mạnh mẽ của ITZY.

Khác biệt với thị trường âm nhạc thế giới, thần tượng nam Hàn Quốc thường đặc trưng bởi phong cách trang điểm và phụ kiện khá nữ tính. Họ đeo khuyên tai và một số ngôi sao Kpop đã vượt ra ngoài lĩnh vực thời trang, đưa tính năng lưỡng tính của họ vào các buổi biểu diễn.

Tae Min của nhóm nhạc nam SHINee là một trong số đó. Màn trình diễn Move (2017) của ca sĩ có nhiều các động tác vũ đạo uyển chuyển, phá vỡ định kiến ​​về việc nam giới phải mạnh mẽ, dứt khoát.

Thời trang phi giới tính ngày càng phát triển

Thời trang phi giới tính - phong cách không gắn liền với một giới tính cụ thể - đã trở nên thịnh hành trên thị trường Kpop những năm gần đây. Kim Hyo Jung, giáo sư trợ giảng ở Học viện Công nghệ Thời trang (FIT) tại Đại học Bang New York (SUNY) nói với The Korea Times, sự nổi tiếng của thời trang phi giới tính phần lớn bắt nguồn từ mong muốn thể hiện bản thân của thế hệ trẻ.

"Sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với bình đẳng LGBTQ thường được coi là lý do chính đằng sau sự trỗi dậy của thời trang phi giới tính. Nhưng có một yếu tố khác, đó là sự sẵn sàng, tự tin thể hiện bản thân của thế hệ millennials và những người thuộc thế hệ Z. Họ là những người sinh từ năm 1980 đến 2010”, Kim Hyo Jung chia sẻ.

"Những người trẻ tuổi ngày nay đang cố gắng tìm ra những gì họ thực sự muốn và phong cách nào nói lên điều đó. Họ coi trọng bản sắc và sự độc đáo của mình. Vì vậy họ không muốn hoặc chỉ miễn cưỡng tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn nào cản trở họ tự do thể hiện bản thân. Điều đó cũng không ngoại lệ với các ngôi sao Kpop. Họ là những người nhanh nhạy, theo kịp các xu hướng mới", chuyên gia tiếp tục.

Kai mặc crop top trong nhiều sân khấu khác nhau.

Kim Hyo Jung cũng chỉ ra trước sự trỗi dậy của thời trang phi giới tính, có một hiện tượng đáng chú ý khác.

Cô nói: “Khoảng 3 đến 4 năm trước, các thương hiệu xa xỉ, bao gồm Yves Saint Laurent, đã bắt đầu quảng bá trang phục bất chấp tuổi tác, truyền đi thông điệp ý nghĩa rằng tuổi tác không phải rào cản trong thời trang. Theo xu hướng này, thời trang bất chấp giới tính đang tìm cách trở thành một kẻ thay đổi cuộc chơi mới".

Giáo sư Kim dự đoán xu hướng thời trang bất chấp giới tính tiếp tục phát triển, mặc dù có thể mất một thời gian nữa để công chúng có sự thay đổi mang tính cơ bản hơn về nhận thức, định kiến.

Kim Hyo Jung nhận định: “Trong trường hợp không phải người nổi tiếng, nam giới không nên mặc váy hay tô son ngay thời điểm này. Bước đầu họ có thể sử dụng nước hoa, sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm. Sau đó dần thay đổi trong phong cách của họ".