Nam ca sĩ Hàn Quốc làm nhân viên giao hàng để kiếm sống

Eli trở về Hàn Quốc để đoàn tụ với vợ cũ và con trai. Nam ca sĩ làm nhân viên đóng gói và giao hàng tại một công ty thực phẩm.

Ngày 23/5, tờ Insight đưa tin trong tập gần nhất của chương trình We Are Divorced 2, Eli - cựu thành viên nhóm UKiss - quyết định ở lại Hàn Quốc để đoàn tụ với vợ cũ và con trai. Vợ cũ của anh là Ji Yeon Soo cũng đã tha thứ cho chồng. Về Hàn Quốc, Eli cần tìm kiếm một công việc để có thu nhập. Vì vậy, anh quyết định nộp hồ sơ xin việc ở một công ty đóng gói thực phẩm.

Có kinh nghiệm làm quản lý cho nhà hàng gia đình tại Mỹ nhưng Eli không tạo được ấn tượng tốt với ông chủ công ty đóng gói thực phẩm. Vị CEO không hứng thú với sơ yếu lý lịch của Eli, kể cả việc nam ca sĩ từng quảng bá cùng nhóm nhạc UKiss.

Eli làm nhân viên đóng gói sản phẩm.

Giám đốc điều hành bày tỏ sự lo ngại về khả năng và tinh thần làm việc của Eli. Nam thần tượng hứa lao động chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc. Nhờ đó, anh được CEO công ty trao cho cơ hội. Ê-kíp của chương trình We Are Divorced 2 đã ghi lại cảnh Eli đóng gói các mặt hàng thực phẩm và chuẩn bị giao hàng. Anh cũng đảm đương công việc giám sát quá trình giao hàng.

We Are Divorced 2 là chương trình thực tế ghi lại cuộc sống của các cặp ngôi sao sau khi ly hôn. Chương trình tập trung vào lý do chia tay và cách họ xác định lại mối quan hệ.

Eli về Hàn Quốc để tái hợp với người mẫu Ji Yeon Soo.

Eli sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm UKiss. Nam ca sĩ kết hôn vào tháng 11/2015 với người mẫu hơn 11 tuổi là Ji Yeon Soo. Khi đó, họ đã có con trai 1 tuổi. Họ tuyên bố ly hôn vào tháng 11/2020.

Sau khi ly hôn, Ji Yeon Soo chia sẻ Eli có hai quốc tịch và chỉ đăng ký đã kết hôn bằng quốc tịch Hàn. Do đó, khi nam ca sĩ quyết định từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, anh trở lại làm người độc thân. Ji Yeon Soo bàng hoàng và tìm mọi cách níu kéo khi Eli yêu cầu ly hôn qua điện thoại. Vào ngày ly hôn, Eli thậm chí không tới tòa án.