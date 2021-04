Nam ca sĩ Hàn Quốc đột tử tại nhà riêng

Lee Hyun Bae được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Thi hài của anh sẽ được gia đình đưa về Seoul để lo liệu hậu sự.

Theo My Daily, ngày 17/4, đại diện của Lee Hyun Bae thông báo với giới truyền thông nam ca sĩ đã qua đời ở tuổi 48 tại nhà riêng nằm trên đảo Jeju, Hàn Quốc.

"Lee Hyun Bae đã tạ thế tại nhà riêng. Chúng tôi phải xác nhận tin buồn này với báo chí và người hâm mộ", công ty quản lý YG Entertainment của cố nghệ sĩ cho hay.

Lee Hyun Bae (bìa phải) qua đời ở tuổi 48. Ảnh: My Daily.

Theo Naver, Lee Ha Neul - anh trai của Lee Hyun Bae - đã lập tức bay đến đảo Jeju sau khi nhận được tin dữ về em trai. Nguyên nhân cái chết ban đầu được nhận định là do đau tim. Thi hài của Lee Hyun Bae sẽ được đưa về Seoul để tổ chức đám tang và làm lễ mai táng.

Sự ra đi đột ngột của Lee Hyun Bae khiến đồng nghiệp, khán giả Hàn Quốc bàng hoàng.

Lee Hyun Bae ra mắt công chúng cách đây 16 năm với album đầu tay Old Rookie. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc hip-hop 45RPM. Ngoài ca hát, Lee Hyun Bae từng góp trong phim điện ảnh Conduct Zero, cũng như tham gia một số show truyền hình như Sugarman 3, Do You Know Hip Hop.

Trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ thường xuất hiện với nét lạc quan, vui vẻ. Theo Chosun Ilbo, một tháng trước ngày mất, Lee Hyun Bae đã ngừng cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, hạn chế liên lạc với đồng nghiệp, bạn bè.