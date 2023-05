Nam ca sĩ Hàn bị đuổi khỏi công ty vì chửi thề và hút thuốc

Ngày 11/5, công ty chủ quản thông báo nam ca sĩ C.A.P sẽ chính thức rời nhóm Teen Top sau những tranh cãi liên quan đến chửi thề và hút thuốc trong livestream.

Công ty TOP Media cho hay: “Xin chào mọi người, chúng tôi là công ty TOP Media. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã dành tình cảm cho Teen Top.

Sau khi thảo luận với các thành viên trong nhóm, chúng tôi quyết định rút C.A.P ra khỏi Teen Top. Nhóm sẽ hoạt động với 4 thành viên Chunji, Neil, Ricky và Changjo.

Một lần nữa chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để nhiều người lo lắng và phiền lòng về những lời nói và hành vi thiếu suy nghĩ của thành viên C.A.P. Chúng tôi tự cảm thấy có trách nhiệm với việc này và hứa sẽ cố gắng hết sức để quản lý tốt các nghệ sĩ của mình.

Về việc trở lại của nhóm, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người sau khi thảo luận cụ thể với các thành viên của Teen Top".

Cách đây ít ngày, nam ca sĩ C.A.P đã chửi thề khi một số khán giả nhắc nhở anh không nên hút thuốc trên sóng livestream. C.A.P còn để lộ ý định rời nhóm ngay trước thềm trở lại để kỷ niệm 13 năm hoạt động của Teen Top. Hành động của C.A.P ngay lập tức nhận chỉ trích từ nhiều khán giả. Công ty chủ quản sau đó phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Trước C.A.P, nhiều ca sĩ Hàn Quốc cũng bị buộc phải rời nhóm vì lùm xùm đời tư. Năm 2022, nữ ca sĩ Kima Garam bị công ty chấm dứt hợp đồng và đuổi khỏi nhóm nhạc nữ Le Sserafim khi nhiều người lên tiếng tố cáo cô có hành vi bạo lực học đường. Hay như Soojin - cựu thành viên nhóm (G)I-DLE cũng rơi vào trường hợp tương tự sau khi vướng vào lùm xùm bạo lực học đường, uống rượu, hút thuốc.

