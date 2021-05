Nam ca sĩ có biệt danh Người Chim, nhảy qua được 11 người

Baek Hyun mắc chứng sợ sân khấu, là số ít nghệ sĩ có khả năng chơi võ hapkido và được nhiều người chú ý từ khi là học sinh trung học.

Trong bài đăng ngày 4/5, SCMP nhận định Baek Hyun là một trong những ngôi sao Kpop hàng đầu hiện nay. Thành viên EXO được yêu mến vì kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo tốt. Ngày 6/5, Baek Hyun bước sang tuổi 29. Nam ca sĩ quyết định nhập ngũ vào đúng ngày sinh nhật dù đang gặp vấn đề về sức khoẻ. Anh mắc bệnh suy giáp trong nhiều năm và thường xuyên phải đi xét nghiệm, uống thuốc theo phác đồ của bác sĩ điều trị.

Hiện tại, Baek Hyun vẫn được đánh giá là ngôi sao có hành trình nổi tiếng đầy thú vị với nhiều điểm khác biệt. Đó là gì?

Lẽ ra mang tên Baek Ho

Trong buổi phỏng vấn với SM Super Idol League năm 2019, Baek Hyun tiết lộ ban đầu, cha mẹ anh định gọi anh là “Baek Ho”. Trong tiếng Hàn, "Ho" có nghĩa là con hổ, còn "Hyun" trong tên hiện tại mang nghĩa là con báo.

Baek Hyun nói thêm cha mẹ của anh muốn con trai có cuộc sống độc lập, mạnh mẽ nên đặt tên theo hướng này và hy vọng điều đó sẽ thành sự thật. Tuy nhiên sau đó, họ quyết định chọn "Hyun" với mong muốn con trai sống khôn ngoan, có đạo đức.

Giỏi võ cổ truyền hapkido

Có không ít ngôi sao Kpop xuất thân từ vận động viên thể thao. Baek Hyun là một trong số đó, theo SCMP. Tuy nhiên, nam ca sĩ là số ít nghệ sĩ có khả năng chơi hapkido - môn võ thuật xuất xứ từ Hàn Quốc. Đây là môn võ dưới hình thức tự vệ, sử dụng các đòn khóa khớp, vật lộn, kỹ thuật ném, đá, đấm và các đòn tấn công nổi bật khác.

SCMP cho biết nam ca sĩ đã dành gần 9 năm để học hapkido, bắt đầu từ khi là học sinh trung học cơ sở. Baek Hyun đã đạt được đai đen ba đẳng và huy chương vàng tại nhiều giải vô địch quốc gia. Năm 2015, thành viên EXO thể hiện kỹ năng hapkido của mình khi tham gia chương trình Our Neighborhood Sports của đài KBS và khiến nhiều ngôi sao Kpop bất ngờ.

Ngoài ra, nam ca sĩ tiết lộ khi thực hiện hapkido, anh có thể vượt qua 11 người. Trong chương trình Our Neighborhood Sports, Baek Hyun không tốn nhiều sức để vượt qua 7 người. Anh có biệt danh là người chim.

Nổi bật từ khi là học sinh

Trong số dàn thành viên của EXO, Baek Hyun được coi là người có tính cách hướng ngoại và sống tình cảm. Thời trung học, anh là nam sinh nổi bật trong trường nhờ ngoại hình đẹp, kỹ năng thanh nhạc tốt.

Năm 2015, khi tham gia chương trình You Hee - yeol's Sketchbook của đài KBS, Baek Hyun chia sẻ những kỷ niệm thời trung học. Khi nhận được câu hỏi từ MC You Hee-Yeol rằng anh có lo lắng hay không khi toàn bộ chương trình được chiếu trực tiếp, nam ca sĩ tự tin trả lời: "Tôi không lo lắng chút nào vì tôi từng là giọng ca chính trong một ban nhạc có tên Coma từ khi còn học trung học. Tôi đã quen với việc lên sóng và ca hát".

SM Entertainment chiêu mộ ngay trước khi thi đại học

Baek Hyun là người thông minh và không tốn quá nhiều thời gian để học một kỹ năng nào đó, SCMP khẳng định. Chàng trai 29 tuổi chỉ mất bốn tháng để trở thành thực tập sinh sắp ra mắt, và tốn bảy tháng đào tạo tiếp theo để trở thành thực tập sinh chính thức.

Theo Koreaboo, Baek Hyun luôn mơ ước trở thành người nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Anh khao khát được trải nghiệm cảm giác biểu diễn trên sân khấu, được máy quay chiếu vào mình từ những năm là học sinh trung học. Baek Hyun từng có ý định nộp đơn xin nhập học vào Học viện Nghệ thuật Seoul - nơi mà nhiều ngôi sao tài năng khác của Hàn Quốc đã theo học như Son Ye Jin, Kim Seon Ho.

Tuy nhiên, thời điểm đó, SM Entertainment đã tiếp cận Hyun ngay trước sảnh nhập học của học viện. Hành trình trở thành ngôi sao Kpop nổi tiếng của anh cũng bắt đầu từ đây.

Mắc chứng sợ sân khấu

Khao khát được biểu diễn trên sân khấu là thế nhưng Baek Hyun lại mắc chứng sợ nơi này khi trở thành thực tập sinh chính thức. Năm 2020, xuất hiện trong một tập của You Quiz on the Block trên TVN, nam ca sĩ cho biết anh đã gặp khó khăn khi ra mắt bởi không biết tại sao, anh cảm thấy lo sợ khi bước chân lên sân khấu.

Hyun nói thêm việc trở thành thực tập sinh năm 20 tuổi là khá muộn so với nhiều nghệ sĩ khác, ví dụ như Tae Min (SHINee) gia nhập công ty giải trí từ năm 14 tuổi. Vì điều này, anh luôn sợ hãi khi biểu diễn vì nghĩ rằng mình chưa đủ kinh nghiệm và kỹ năng.

Baek Hyun cho biết anh từng mất tự tin vào mọi thứ của bản thân, kể cả kỹ năng ca hát. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc mà tiếp tục tập luyện chăm chỉ từ sáng đến đêm khuya. Thậm chí, Hyun dành thời gian ngồi trên xe hơi để tập hát. Bên cạnh việc cố gắng, nam ca sĩ khẳng định anh nhận được nhiều sự trợ giúp từ các thành viên khác của EXO - một trong những may mắn tuyệt vời giúp Hyun có được ngày hôm nay.