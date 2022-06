Nam ca sĩ bị đuổi khỏi nhóm nhạc

Yang Donghwa bị loại khỏi nhóm trước khi chính thức ra mắt cùng ATBO. Những ngày qua, nam thần tượng bị tố bạo lực học đường.

Ngày 13/6, công ty giải trí IST Entertainment đưa ra tuyên bố chính thức về những cáo buộc bắt nạt đối với thành viên Yang Donghwa - thành viên nhóm nhạc nam sắp ra mắt ATBO.

IST Entertainment cho biết sau khi đọc các bài đăng liên quan đến Yang Donghwa trên mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến, công ty đã liên hệ với cán bộ, giáo viên trường học, cựu học sinh và người quen để tìm hiểu chính xác sự việc. Công ty chia sẻ họ phát hiện một số học sinh đã bị tổn thương bởi hành động trong quá khứ của Yang Donghwa. Do đó, công ty quyết định loại Yang Donghwa khỏi đội hình nhóm nhạc ATBO để tự kiểm điểm về những hành động trong quá khứ.

Yang Donghwa đánh mất cơ hội ra mắt vì bạo lực học đường.

IST Entertainment thông báo: "Chúng tôi cúi đầu xin lỗi những người đã cảm thấy khó chịu vì hành vi sai trái trong quá khứ của Yang Donghwa, cũng như người hâm mộ của nam thần tượng. Sau quá trình thảo luận với nghệ sĩ, chúng tôi quyết định anh ấy không thể tham gia quảng bá cùng ATBO".

Công ty giải trí tiếp tục: "Chúng tôi biết điều này không bù đắp được quá khứ, nhưng hy vọng sự chân thành của nghệ sĩ được gửi đến những người mà anh ấy đã làm tổn thương. Về Yang Donghwa, chúng tôi hy vọng điều này là một cơ hội để anh ấy nhìn lại quá khứ và có được hướng đi mới. Chúng tôi sẽ trân trọng hơn nếu anh ấy hiểu. Chúng tôi luôn động viên anh ấy học hỏi từ những sai lầm và phát triển thành người trưởng thành, có trách nhiệm với xã hội".

ATBO là nhóm nhạc nam 6 thành viên sắp ra mắt trực thuộc IST Entertainment. Nhóm được hình thành thông qua chương trình thực tế sống còn The Origin - A, B, or What?. Họ ra mắt vào nửa cuối năm 2022. Yang Donghwa sinh năm 2003, làm thực tập sinh hơn 2 năm trước khi được thông báo ra mắt.