Nam ca sĩ 2 lần đánh bại quán quân Giọng hát Việt

VP Bá Vương từ gương mặt mới trở thành nhân tố nổi bật ở The Heroes. Anh được đánh giá cao với âm nhạc khác biệt, thông minh.

“Anh đang nhìn thấy quán quân của chương trình”, Hà Lê nhận định về The Heroes dù chương trình chưa bước vào vòng đua cuối cùng. Đáng nói, đây là lời giám khảo dành cho VP Bá Vương, một gương mặt hoàn toàn mới chứ không phải ca sĩ lâu năm, đã có có nhiều thành công như Thanh Duy, Erik, Ali Hoàng Dương.

Trong những vòng đầu của cuộc thi, khán giả liên tục đặt câu hỏi về VP Bá Vương, rằng anh là ai. Trong 12 thí sinh của cuộc thi, có thể nói VP Bá Vương là gương mặt mới mẻ và ít được biết tới nhất.

Thế nhưng, nam ca sĩ đã chứng minh khả năng qua từng vòng thi và liên tục gây bất ngờ. Thậm chí trong 2 vòng đấu gần nhất, anh đánh bại Ali Hoàng Dương.

VP Bá Vương là ai?

Ali Hoàng Dương là quán quân của Giọng hát Việt. Anh có giọng hát nội lực, kỹ năng trình diễn tốt nên là một trong số những nhân tố được kỳ vọng làm nên chuyện ở The Heroes. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong còn liên tục nói "Ali Hoàng Dương là ca sĩ có giọng hát tốt nhất chương trình".

Tuy nhiên, trong 2 vòng thi mới nhất, Ali Hoàng Dương liên tục để thua VP Bá Vương với số điểm lần lượt là 63-68,5 và 66-68,5.

VP Bá Vương sinh năm 1996, học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khoa thanh nhạc. Nam ca sĩ không phải mới vào nghề. Cách đây 3 năm anh đã tham gia chương trình The Debut do Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc làm giám khảo sau đó trở thành á quân. Tuy nhiên, chương trình năm đó bị nhấn chìm bởi ồn ào, tranh cãi nên những thí sinh trụ lại ở vòng cuối cùng cũng không được khán giả chú ý.

Sau The Debut, VP Bá Vương khá im ắng. Đến năm 2020, VP Bá Vương mới khởi động các dự án âm nhạc. Năm 2020, nam ca sĩ phát hành MV Anh không tốt đâu có sự tham gia của StillaD Tùng Dương. MV đạt 1,2 triệu lượt xem sau hơn một năm phát hành. Con số này phản ánh thái độ thờ ơ của khán giả với sản phẩm của á quân The Debut.

VP Bá Vương tham gia The Debut năm 2018 và trở thành á quân. Ảnh: Kyo Kushin.

Giải thích với Zing việc im ắng 3 năm, VP Bá Vương cho biết anh ra vào nhiều công ty quản lý nhưng luôn nảy sinh vấn đề. “Trước giờ, tôi chỉ tập trung làm nghệ sĩ mà không quan tâm tới con số hay những vấn đề truyền thông, phát hành. Tôi chỉ biết sáng tác, hát, nhảy nên khi bắt đầu cũng có sự loay hoay. Tôi không có ai định hướng nên phải tự làm cùng quản lý”, anh kể.

“Thời gian khó khăn nhất là khi tôi phát hành MV Anh không tốt đâu. Cả ê-kíp chỉ có tôi và bạn quản lý, trong khi kinh phí không dư dả. Kịch bản MV cũng do tôi và quản lý tự viết dù không được học qua trường lớp”, anh tiếp tục.

VP Bá Vương không có chất giọng xuất sắc nhưng đa năng. Anh biết thể hiện sự mới mẻ và khác biệt, từ cách phiêu trong bài hát, xử lý chất giọng đến lối trình diễn. Đặc biệt, VP Bá Vương rap tốt, có khả năng trình diễn vũ đạo và tự tin, làm chủ sân khấu. Nhìn vào những tiết mục hay đặc biệt MV Anh không tốt đâu, VP Bá Vương toát lên chất nghệ sĩ và cá tính nổi loạn, thích làm điều khác biệt.

Tuy nhiên, nhiều phương diện ở VP Bá Vương, chẳng hạn ngoại hình, phong cách biểu diễn, biểu cảm gương mặt khiến khán giả nhận xét anh giống Soobin và Sơn Tùng.

Chia sẻ về những lời so sánh với Soobin, Sơn Tùng, VP Bá Vương cho biết: "Các anh là những người mang âm nhạc điện tử về Việt Nam và là một trong những người khai phá đầu tiên. Trong tiềm thức, khán giả luôn xem họ là người tiên phong, mà đã có người đầu tiên thì phải có lớp đi sau như tôi hay các bạn gen Z. Do đó, tôi không áp lực trước sự so sánh".

Nam ca sĩ là thí sinh được đánh giá cao ở The Heroes. Ảnh: Kyo Kushin.

Người khiến Khắc Hưng phải nhìn bằng con mắt khác

Trước những câu hỏi “VP Bá Vương là ai?”, anh giải đáp bằng bài hát có tiêu đề Cục đá trong một tập của chương trình.

VP Bá Vương giải thích cục đá có nhiều ý nghĩa, đặc biệt nó mộc mạc, đơn sơ và khá tương đồng với hình ảnh của anh trong The Heroes. Giữa dàn thí sinh đi hát lâu năm, có ê-kíp hùng hậu, riêng VP Bá Vương là gương mặt mới. Anh coi mình là cục đá giữa một vườn hoa. Ngoài ra, cục đá còn thể hiện cho sự liều lĩnh, dám thử sức với những cái mới và dù bị mọi người tác động, anh vẫn là chính mình.

Việc là giọng ca mới, chưa được nhiều người biết tới vừa là hạn chế nhưng cũng lợi thế với VP Bá Vương. Anh có nhiều không gian để phát triển, thoải mái thể hiện cái tôi mà không lo ngại những rào cản hình tượng. Tới hiện tại, VP Bá Vương là nhân tố gây bất ngờ nhất ở cuộc thi. Vốn là gương mặt xa lạ, nay anh được dự đoán giành giải quán quân.

Đương nhiên, thành công của VP Bá Vương ở The Heroes không thể bỏ qua công lao của TDK. Nhà sản xuất biết cách khai thác thế mạnh của VP Bá Vương. Nét đặc trưng trong các tiết mục của VP Bá Vương, TDK ở The Heroes là sự kết hợp của âm nhạc truyền thống với điện tử một cách thông minh, ca từ dí dỏm, truyền năng lượng vui tươi, yêu đời. Dù là cải lương hay chầu văn, cách hát của VP Bá Vương đều cho ra những nét đặc trưng của thể loại đó mà vẫn trẻ trung, đậm chất EDM.

VP Bá Vương chung đội với TDK. Ảnh: Kyo Kushin.

Với tiết mục Quan trọng là mình có nhau, team phối một ca khúc cải lương trở nên sôi động, thu hút. Nam ca sĩ vừa rap, vừa thực hiện vũ đạo trên bản phối EDM với cải lương mà không phản cảm. Lối thể hiện, cách luyến láy, nhấn nhá của VP Bá Vương, đặc biệt khi anh bẻ giọng với câu hát “bão táp mưa sa” làm ra màu sắc ngũ cung nhưng vẫn hợp lý, trẻ trung.

Sau tiết mục này, Khắc Hưng nhận xét anh phải nhìn VP Bá Vương bằng con mắt khác. Anh từng nghĩ một gương mặt mới như VP Bá Vương may mắn khi được chung đội với TDK. Nhưng sau tiết mục, Khắc Hưng nhận ra mình sai. Theo anh, TDK cũng may mắn không kém khi tìm được đồng minh giỏi.

Bước sang vòng 4, VP Bá Vương thể hiện ca khúc Biệt phủ. Theo nam ca sĩ, đây là phần thi anh yêu thích nhất kể từ đầu chương trình, vừa mang màu sắc Việt Nam lại vui tươi, hiện đại. Bài hát dùng sample của ca khúc chầu văn Cô Đôi thượng ngàn phối thêm vina hey. Vẫn với công thức kết hợp EDM với văn hóa dân gian, lần này đội VP Bá Vương truyền tải thông điệp ở nhà cũng vui để tiếp thêm năng lượng cho khán giả trong thời gian giãn cách.

Sau tiết mục, Khắc Hưng đánh giá đội VP Bá Vương thông minh, từ vòng 2 đã thống nhất về concept và luôn duy trì đẳng cấp. Hà Lê thậm chí cho biết anh nhìn thấy quán quân của chương trình ở VP Bá Vương.

“Đẳng cấp đã xuất hiện từ trước nhưng mọi người chưa thực sự xác nhận được điều ấy. Các đội tiếp tục thi nhưng tôi đang đối diện với quán quân của chương trình", Hà Lê nhận xét VP Bá Vương. Nimbia nói thêm đội VP Bá Vương có độ nhây trong âm nhạc nhưng là "nhây có học".

Còn vài tập thi nữa, The Heroes bước vào chặng cuối cùng. Erik và VP Bá Vương đang là 2 cái tên được dự đoán cho ngôi vị quán quân. VP Bá Vương cho biết anh sẵn sàng đấu với đối thủ mạnh như Erik dù quán quân không phải mục tiêu cuối cùng của anh khi đến chương trình này.

Theo nam ca sĩ, anh muốn được công chúng biết tới sau thời gian hoạt động không hiệu quả. Và điều này đã bước đầu thành công khi đến lúc này khán giả theo dõi chương trình đã tự trả lời cho câu hỏi của chính họ rằng "VP Bá Vương là ai?".