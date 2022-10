Năm bước chinh phục mục tiêu độc lập tài chính

Trong sách "Đường đến tự do", tác giả Peter Mallouk và Anthony Robbins đã chia sẻ những bí quyết để đạt được thành công và tự do tài chính.

Tương lai tiền bạc của mỗi người sẽ tươi sáng khi họ đã nắm vững các quy tắc trên thương trường. Ảnh: Complete Controller.

Theo tác giả Peter Mallouk và Anthony Robbins, có 5 bước trên chặng đường dẫn tới tự do tài chính: Lập bảng kê giá trị tài sản ròng; Xây dựng kế hoạch tài chính; Chạy thử các dự phòng; Theo dõi và điều chỉnh; và Lập danh mục đầu tư.

Đường đến tự do được Peter Mallouk và Anthony Robbins cùng chấp bút vào năm 2020. Đó là thời điểm kinh tế bị đình trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid. Với nhiều người khi ấy, có tiền thì mới có được sự độc lập, tự do cá nhân.

Nhiều người đã nhìn về tương lai với cái nhìn bi quan, tiên liệu một viễn cảnh âm u. Trong cuốn sách này, các tác giả tìm cách thuyết phục độc giả rằng tương lai tiền bạc của mỗi người sẽ tươi sáng khi họ đã nắm vững các quy tắc trên thương trường.

Con đường dẫn tới độc lập tài chính

Với kinh nghiệm của mình, hai tác giả Peter Mallouk và Anthony Robbins đã cô đọng và đơn giản hóa các bước, sao cho độc giả đại chúng dễ tiếp cận.

Làm chủ tài chính không phải là một giấc mơ xa vời hay một công việc phức tạp. Theo Peter Mallouk và Anthony Robbins, ta chỉ cần hiểu được "các nguyên tắc của trò chơi".

Sách Đường đến tự do của Peter Mallouk và Anthony Robbins. Ảnh: FirstNews.

Bước đầu tiên được đề cập đến trong sách là lập bảng kê giá trị tài sản ròng, để hiểu được xuất phát điểm của mình. Hai chuyên gia cho rằng cần phân rõ những tài sản mang lại tiền, tài sản làm hao hụt tiền (tiêu sản), cũng như các khoản nợ.

Bước thứ hai là thiết lập một kế hoạch tài chính khả thi. Ngoài con số chi tiêu và tiết kiệm hàng tháng, người lập kế hoạch còn cần tính trước các giải pháp dự phòng trong trường hợp xảy ra biến cố, rủi ro bất ngờ như tai nạn, bệnh tật…

Làm theo chỉ dẫn trong sách, độc giả sẽ biết cách tính trước được những con số mà mình nắm giữ ở từng thời điểm.

Một kế hoạch tài chính để phát huy được tác dụng cũng cần được theo dõi và điều chỉnh theo từng thay đổi theo thời gian, từ những biến cố (tốt hoặc xấu) xảy ra trong đời sống, ta đều có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tránh áp lực quá độ dẫn đến hủy kế hoạch.

Bước cuối cùng được gợi ý là lập danh mục đầu tư tùy chỉnh. Tại đây, Peter Mallouk và Anthony Robbins giải thích cách cổ phiếu vận hành và loại bỏ mọi quan niệm thiên kiến, sai lầm về thị trường chứng khoán, đồng thời chia sẻ cặn kẽ bí kíp đầu tư cổ phiếu.

Từ việc hiểu rõ các “lớp tài sản”, không chỉ mình cổ phiếu mà còn có trái phiếu, vàng, bất động sản... bạn sẽ tự có khả năng cân nhắc để tạo một danh mục đầu tư phù hợp cho riêng mình, cũng như tự giải đáp các câu hỏi: Nên gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào? Mua nhà hay thuê nhà thì lợi hơn? Bao nhiêu phần trăm tài sản dành cho vàng, trái phiếu, cổ phiếu? Nên cẩn trọng trước các hình thức đầu tư nào?...

Kiếm tìm niềm vui trong khi kiếm tiền

Nên mua một ly cà phê đắt tiền thơm ngon hay bấm bụng tiết kiệm? Cắm cổ làm việc hay dành thời gian cho gia đình? Những năm 20 tuổi là để kiếm tiền hay theo đuổi đam mê?...

Tác giả Anthony Robbins (trái) và Peter Mallouk (phải). Ảnh: RIABiz.

Đó là những câu hỏi không dễ trả lời. Theo Peter Mallouk và Anthony Robbins, có quá nhiều người đang chăm chắm nhắm đến mục tiêu tiền bạc mà quên mất phải tận hưởng niềm vui.

Tự do tài chính thực tế không chỉ đến từ việc có nhiều tiền bạc, mà còn liên quan đến cảm giác mãn nguyện, bình an từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Với nhiều dẫn chứng thuyết phục, hai tác giả mang tới một cái nhìn đa chiều về một cuộc sống viên mãn.

Hai tác giả Peter Mallouk và Anthony Robbins cho rằng tâm trí con người là công cụ tối quan trọng trong chặng đường chinh phục tự do tài chính. Chính nhờ có tâm trí, con người ta mới tìm được cách để trở nên giàu có bền vững, chứ không chỉ giàu sổi, chỉ thành trọc phú.

Những đặc tính bản chất như nỗi sợ, lòng tham, sự bốc đồng, sự tiêu cực… nếu không được tâm trí kiểm soát sẽ dẫn đến những quyết định sai lầm trong quản lý tài chính.

Jonathan Clements, cựu phóng viên của Wall Street Journal, đã nhận xét: “Bạn muốn một chỉ dẫn đột phá trong lĩnh vực quản lý tiền, một chỉ dẫn thẳng thắn và mô tả đúng thực tế nhưng vẫn có thể khiến bạn cười tủm tỉm vì quá dí dỏm? Hãy để Peter Mallouk dẫn bạn tham quan thế giới tài chính, tôi cam đoan bạn sẽ thay đổi cách nhìn về đồng tiền”.

Chuyên gia tài chính Anthony Robbins chia sẻ: “Bạn có thể áp dụng tất cả các công cụ và chiến lược trong quyển sách này, kết thúc ở nơi bạn khao khát và vẫn cảm thấy trống rỗng - trừ khi bạn làm chủ được một thứ mà tôi gọi là nghệ-thuật-sống-viên-mãn”.