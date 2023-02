Nam Bộ sắp đón đợt triều cường mới

Sáng 21/2, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin mực nước tại các trạm vùng hạ lưu lên nhanh trong 24h qua và ở mức cao. Nguyên nhân nước dâng cao do ảnh hưởng của gió đông bắc có cường độ mạnh tác động lên toàn bộ vùng biển Nam Bộ.

Dự báo, trong 2 ngày tới, mực nước tại trạm vùng hạ lưu các sông tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 22-23/2.

Mực nước tại trạm Mỹ Thuận có thể lên mức 1,9-1,95 m (cao hơn báo động 3 từ 0,1 m đến 0,15 m). Tương tự, mực nước tại trạm Cần Thơ có thể lên mức 1,95-2 m (xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m). Ngoài ra, các trạm ven biển ở mức cao, trên báo động 3 0,1 m đến 0,3 m.

Sau thời gian triều dâng, mực nước sẽ xuống nhanh. Mực nước triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 24/2 tại một số trạm. Cơ quan khí tượng nhận định đây là đợt triều cường cao, người dân cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven sông và ven biển. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Tiền, sông Hậu ở cấp độ 2.

Từ nay đến tháng 5, Nam Bộ sẽ đón thêm 6 đợt triều cường khác, vào các ngày 9-11/3, 20-25/3, 7-9/4, 18-22/4, 6-10/5 và 16-22/5.

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, khu vực Nam Bộ cũng đón một đợt triều cường khá mạnh, gây ngập úng diện rộng ở TP.HCM và nhiều tỉnh ven biển.

