Nam Bộ nóng trên 37 độ C

Nam Bộ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao, có nơi trên 37 độ C. Dự báo cao điểm mùa nắng nóng ở miền Nam có thể kéo dài đến hết tháng 4.

Người dân giải nhiệt ở công viên nươc Đầm Sen. Ảnh: Lê Quân.

Ngày 22/3, Nam Bộ bước vào ngày nắng nóng cục bộ tại TP.HCM, các tỉnh miền Đông và miền Tây.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở một số trạm đo như Đồng Phú (Bình Phước) 37,5 độ C, Tà Lài (Đồng Nai) 36,6 độ C, Sở Sao (Bình Dương) 36,3 độ C, Tân Sơn Nhất (TP.HCM) 35 độ C, Châu Đốc (An Giang) 35,6 độ C.

Trong một đến hai ngày tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở các quận nội thành TP.HCM và diện rộng trên khu vực miền Đông, cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40-50%. Thời gian nắng nóng cao nhất trong ngày từ 12h đến 16h.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan nhìn nhận cao điểm mùa nắng nóng ở miền Nam có thể kéo dài đến hết tháng 4. Nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 38 độ C.

"Đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 1-2 độ C. Năm nay mùa nắng ở Nam Bộ đến sớm hơn mọi năm", bà Lan nói.

Chuyên gia khí tượng dự báo thời tiết tiếp tục nóng, khô đến cuối tháng 3. Sang đầu tháng 4, nắng gắt kết hợp ẩm sẽ tạo cảm giác oi nóng, khó chịu. Trời bắt đầu có mưa chuyển mùa từ giữa tháng 4 trở đi, với tần suất 5-7 ngày sẽ có một đợt mưa, nhưng phân bố không đều giữa các địa phương.

Bà Lan cảnh báo tia cực tím tại TP.HCM đang ở mức cao, số giờ nóng kéo dài dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí. Người dân cần che chắn, đeo kính râm khi ra đường để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.