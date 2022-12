Nam Bộ 'né' được cơn bão cuối mùa vì không khí lạnh

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các mô hình dự báo cho thấy ít khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông trong vòng 5-7 ngày tới.

Trước đó, các chuyên gia nhận định một vùng áp thấp có khả năng hình thành ở nam Biển Đông trong ngày 1/12. Hình thái này sau đó nhiều khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, xác suất 15% có thể mạnh lên thành bão.

Dù vậy, dự báo mới nhất cho thấy ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong những ngày tới là rất thấp.

Trao đổi với Zing, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết những cơn bão cuối mùa luôn chịu tác động phức tạp của không khí lạnh.

Thông thường, các tương tác này xảy ra theo 3 kịch bản cường độ của không khí lạnh là mạnh, trung bình và yếu. Theo đó, các cơn bão có thể đi chếch xuống phía nam và cường độ yếu đi; duy trì cường độ và hướng đi ổn định đến khi cập bờ; hoặc đi theo hướng tây tây bắc và mạnh lên liên tục.

Với vùng áp thấp sắp tới ở nam Biển Đông, chuyên gia cho biết dự báo xa có độ chính xác kém. Do đó, mô hình dự báo ban đầu cho ra kết quả mạnh thành bão, nhưng cập nhật gần nhất cho thấy không khí lạnh tác động khiến hình thái này khó mạnh lên.

Trước mắt, cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa dông xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm 29/11. Riêng vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc mưa lớn với lượng phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày 30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng 14-17 độ C; vùng núi 12-15 độ C.

Ngày 1-2/12, miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng dao động 11-13 độ C, vùng núi phổ biến 8-11 độ. Một số nơi có thể dưới 3 độ C.

Đáng lưu ý, không khí lạnh lần này gây ra đợt mưa lớn cho Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Từ đêm 1/12 đến đêm 3/12, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có thể mưa 150-300 mm, một số nơi trên 350 mm. Mưa lớn ở miền Trung khả năng tiếp diễn dài ngày.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết duy trì kiểu ngày nắng, mưa vài nơi về chiều và tối trong hai ngày tới. Ngày 2-4/12, mưa dông diễn ra trên diện rộng ở các khu vực trên.

