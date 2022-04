Nam Bộ nắng nóng, tia cực tím ở mức nguy hiểm

Trong 2 ngày tiếp theo, chỉ số tia cực tím tại Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cực đại, tiềm năng ở ngưỡng rất cao đến nguy hiểm, mức 10-11.

Ngày 13/4, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chỉ số tia cực tím tại nhiều tỉnh, thành Nam Bộ ở ngưỡng rất cao đến nguy hiểm (8-10). Nhiệt độ ban ngày dao động 30-36 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 2 ngày tiếp theo, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cực đại, tiềm năng ở ngưỡng rất cao đến nguy hiểm (mức 10-11).

Chuyên gia thời tiết khuyến nghị người dân hạn chế ra đường vào cao điểm UV đạt đỉnh, khung 12-15h. Bên cạnh đó, người dân cần dùng kem chống nắng, mặc áo khoác, đeo kính râm trong trường hợp đi lại và không nên đứng dưới nắng quá lâu.

Người dân giải nhiệt tại Thảo Cầm Viên (quận 1). Ảnh: Thư Trần.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo khi chỉ số UV mức 8-10, nếu người dân tiếp xúc ngoài nắng trực tiếp khoảng 25 phút thì có thể bị bỏng da. Khi chỉ số tia UV từ mức 11 trở lên, nguy cơ da bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng khoảng 10 phút mà không được bảo vệ. Tia UV ở mức 12 rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Cùng ngày, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Đến ngày 15/4, một đợt gió mùa có thể tràn xuống khiến Bắc Bộ trở lạnh.

Tương tự, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào.

Nhiệt độ cao nhất khu vực Trung Bộ ghi nhận được trong những ngày tới là 30 độ C, Nam Trung Bộ có nơi trên 31 độ C. Ban đêm, nền nhiệt xuống mức thấp nhất 24-28 độ C, thời tiết không quá lạnh.