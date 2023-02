Nam Bộ nắng nhẹ, se lạnh ngày cuối tuần

Không khí lạnh vẫn còn ảnh hưởng khiến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ghi nhận mức nhiệt 25 độ C, trời se lạnh.

Không khí lạnh vẫn còn ảnh hưởng khiến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ se lạnh trong vài ngày tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 26/2, nhiệt độ tại TP.HCM ở mức 25 độ C. Không khí se lạnh nhưng bầu trời nắng nhẹ thay vì âm u như ngày hôm qua.

Trao đổi với Zing, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết nhiệt độ tại TP.HCM giảm trong 2 ngày nay do ảnh hưởng bởi không khí lạnh.Thời tiết sẽ dần ấm lên vào giữa trưa. Đợt lạnh này sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Đến cuối tuần sau, nhiệt độ tăng trở lại.

Chuyên gia dự báo ngày mai, nhiệt độ tại TP.HCM có thể giảm còn 23 độ C, có nơi 22 độ C. Trong khi đó, một số tỉnh miền Đông có thể ghi nhận mức nhiệt 20-21 độ C.

Bên cạnh đó, lượng bụi mịn tồn tại trong không khí nhiều, kèm theo mây từ biển đem hơi ẩm vào tạo nên mù khô và sương mù hỗn hợp trên diện rộng. Chuyên gia khuyên người dân, đặc biệt là những người có bệnh về hô hấp cần che chắn khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.

Người dân che chắn khi ra đường trong sáng 26/2. Ảnh: Anh Nhàn.

Chỉ số AQI tại nhiều điểm quan trắc trong thành phố ở mức xấu đến kém. PamAir đánh giá chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức có hại cho sức khỏe với các chỉ số AQI từ 100 đến 180. Nơi có AQI cao nhất là khu vực Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) với mức 180.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 26/2 khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trong khi đó, các tỉnh phía bắc vẫn duy trì rét, có nơi rét đậm. Hà Nội có gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Ứng dụng quan trắc PamAir ghi nhận chất lượng không khí tại TP.HCM sáng 26/2. Ảnh: PamAir.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin trong sáng nay, gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Lúc 23h ngày 25/2, mức gió quan trắc tại các trạm ven bờ đạt cấp 1-2, giật cấp 3-4. Trạm Côn Đảo ghi nhận mức gió cấp 6; trạm DK1-7 gió cấp 7 (16,1 m/s), giật cấp 8 (20,7 m/s); trạm Tư Chính gió cấp 6 (12,8 m/s), giật cấp 8 (18 m/s).

Dự báo trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam, gió đông bắc tiếp tục hoạt động mạnh trên vùng biển Nam Bộ. Vùng biển ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau duy trì gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 8-9, biển động rất mạnh. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang gió cấp 5-6, giật cấp 6, biển động nhẹ. Cơ quan khí tượng cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể gây nguy hiểm cho tàu, thuyền hoạt động trên khu vực biển Nam Bộ.