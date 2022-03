Nam Bộ mưa trái mùa

Tuần này, mưa trái mùa có thể gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Trong khi đó, miền Bắc duy trì thời tiết ấm áp, sương mù về đêm và sáng sớm với nền nhiệt 21-27 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, mưa dông trái mùa khả năng xuất hiện tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay (14/3) và ngày 18-19/3. Mưa tập trung về chiều tối và xảy ra chủ yếu ở ven biển, một số nơi có thể mưa khá lớn.

Tuần này, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận ổn định với mức nhiệt cao nhất 32-34 độ C, thấp nhất 23-26 độ C. Nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với tuần trước nhưng không đáng kể.

Cơ quan khí tượng cảnh báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có xu thế tăng dần đến cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021, riêng một số trạm ở Bến Tre, Trà Vinh có thể ghi nhận độ mặn cao hơn.

Dự báo thời tiết TP.HCM 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

14/3: Mưa rào 15/3: Không mưa 16/3: Không mưa 17/3: Không mưa 18/3: Mưa rào 19/3: Mưa rào 20/3: Mưa rào Nhiệt độ cao nhất °C 33 33 34 34 32 33 32 Nhiệt độ thấp nhất

26 24 24 24 24 23 24

Trong khi đó, thời tiết miền Bắc ổn định. Ngày 14/3, mưa dông có thể xuất hiện vài nơi ở Đông Bắc Bộ, riêng Điện Biên và Lai Châu mưa lớn. Tại miền núi, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-18/3, ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực 5.000 m có thể khiến mưa rào và dông quay trở lại Bắc Bộ, khu vực đồng bằng cũng nằm trong diện ảnh hưởng của đợt mưa này. Nhiệt độ ở mức ổn định 22-27 độ C.

Trong khi đó, nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ bắt đầu oi nóng khi nhiệt độ trong ngày lên đến 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ban đêm, nền nhiệt hạ nhanh xuống ngưỡng 19-22 độ C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, sương mù xuất hiện vào sáng sớm.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 29 độ C vào ngày 15/3. Dù vậy, thời tiết chủ đạo của tuần này là nhiều mây, mưa rải rác. Đến cuối tuần, khu vực có thể hửng nắng, đồng thời nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 30 độ C, cảm giác oi nóng bắt đầu xuất hiện.

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông. Sang đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại.

Từ ngày 14/3 đến 11/4, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Đáng lưu ý, Đông Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể thấp hơn 1-1,5 độ C, khu vực có nhiều ngày lạnh và rét hơn so với cùng kỳ.

Trong vòng một tháng tới, tổng lượng mưa ở miền Bắc được dự báo ở mức 50-100 mm, Bắc Trung Bộ 40-80 mm, riêng Trung Trung Bộ có thể mưa 60-120 mm. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng ghi nhận lượng mưa 40-80 mm do sự xuất hiện của mưa trái mùa.