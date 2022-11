Nam Bộ mưa lớn chiều cuối tuần

Khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to trong chiều và tối 13/11, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Tây.

Nam Bộ có thể mưa lớn trong chiều cuối tuần. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trao đổi với Zing, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đưa ra dự báo trong chiều tối nay, nhiều khu vực tại Nam Bộ có mưa rào và có xu hướng gia tăng hơn so với hôm qua.

Mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực các tỉnh miền Tây, riêng khu vực miền Đông có mưa với lượng không lớn. Cường độ nắng trong ngày có xu hướng giảm so với hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trong 48-72h tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ có xu hướng rút ra đông. Gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía đông Nam Bộ.

Dựa vào hình thái thời tiết trên, dự báo thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông trong ngày 14/11. Cường độ UV cực đại ngày duy trì khoảng 7-8, mức có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể.