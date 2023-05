Nam Bộ bắt đầu mùa mưa vài ngày tới

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 10/5, mùa mưa bắt đầu ở Nam Bộ. Tổng lượng mưa trong mùa mưa năm nay bằng các năm trước.

Dự báo mùa mưa bắt đầu ở Nam Bộ từ ngày 10/5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nắng nóng diện rộng ở TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì trong ngày 5/5 với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất 40-50%.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì tại TP.HCM đến hết ngày 7/5, sau đó giảm dần. Đến ngày 10/5, mùa mưa có thể bắt đầu ở Nam Bộ.

Cụ thể, trong tuần đầu tháng 5, thời tiết phổ biến ít mưa, hầu hết chỉ có mưa vài nơi vào chiều và tối với lượng không lớn.

Đến tuần giữa tháng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to vào trưa và chiều tối. Tổng lượng mưa trong tuần này vượt trung bình nhiều năm trước.

2 tuần cuối tháng 5, Nam Bộ có mưa nhiều nơi nhưng tổng lượng mưa xấp xỉ hoặc thấp hơn các năm trước. Nắng nóng khả năng còn xảy ra vài ngày.

Nhiệt độ của tháng 5 giảm nhiều so với tháng 4, phổ biến 33-36 độ C, thấp nhất 23-26 độ C.

Trong khi đó, tổng lượng mưa trong tháng 5 xấp xỉ các năm trước. Trong đó, tuần đầu có lượng mưa thấp hơn, tuần giữa cao hơn và 2 tuần cuối xấp xỉ trung bình các năm.