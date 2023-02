Nam bệnh nhân nhảy từ tầng 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/2, Công an thành phố Bắc Giang đang làm rõ vụ một bệnh nhân nam nhảy từ tầng 3 tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xuống tầng 1 và tử vong.

Khoảng 11h5 ngày 25/2, Công an thành phố Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về việc phát hiện ông P.V.G. (sinh năm 1969, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), trèo lên lan can tầng 3 tòa nhà G của bệnh viện nhảy xuống tầng 1. Nạn nhân rơi xuống với tư thế nằm ngửa, sau đó tử vong.

Ông G. đang là bệnh nhân điều trị bệnh suy tim tại khoa tim mạch của bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã đến tổ chức điều tra, xác minh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua xác minh, các nhân chứng đang điều trị ở cùng phòng với nạn nhân cho biết có nhìn thấy ông P.V.G. đi ra ngoài hành lang và trèo lên lan can đi 2-3 bước thì nhảy xuống tầng.

Ông P.V.G. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ ngày 6/2 để điều trị bệnh suy tim giai đoạn IV.

Sau khi khám nghiệm bên ngoài tử thi (do gia đình có đơn xin không mổ tử thi), công an xác định ban đầu không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Cơ quan điều tra Công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.