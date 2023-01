Nắm bắt cơ hội du học New Zealand

Trước thách thức kinh tế, xã hội, môi trường mà toàn cầu đang đối mặt, những ngành học liên quan đến phát triển bền vững tại New Zealand trở thành lựa chọn của nhiều du học sinh.

Tại New Zealand - quốc gia hàng đầu thế giới về phát triển bền vững, chính phủ luôn ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Trong đó, học bổng Chính phủ New Zealand - Manaaki New Zealand Scholarships đã tạo điều kiện để nhiều sinh viên Việt Nam phát triển tư duy bền vững trong nhiều thập kỷ.

Quốc gia đi đầu về đào tạo phát triển bền vững

Phát triển bền vững không phải là khái niệm mới. Từ năm 2005, 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc ra đời và trở thành kim chỉ nam cho các quốc gia, tổ chức. Sau Covid-19, đối mặt thách thức toàn cầu trên nhiều phương diện, những mục tiêu này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngành học phát triển bền vững được nhiều người quan tâm, tìm hiểu hơn.

Với nền giáo dục tiên tiến, New Zealand là một trong những quốc gia dẫn đầu về đào tạo phát triển bền vững, trong đó có ĐH Otago - trường đại học lâu đời nhất tại New Zealand, được xếp hạng top 10 thế giới về giáo dục bền vững (theo QS World University Rankings: Sustainability 2023). Quốc gia này cũng có tên trong top đầu nền giáo dục hướng tới tương lai (do tổ chức Economist Intelligence Unit bình chọn) 3 năm liên tiếp.

New Zealand là một trong những quốc gia dẫn đầu về đào tạo phát triển bền vững, trong đó ĐH Otago là trường đại học lâu đời nhất.

New Zealand chú trọng trang bị tư duy, kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhân sự có thể đáp ứng, thích nghi trước sự thay đổi của thị trường lao động trong tương lai. Riêng lĩnh vực bền vững, New Zealand dành nhiều ưu đãi và hỗ trợ để thúc đẩy các quốc gia trong khu vực đào tạo nhân lực ngành này.

Sau nhiều thập kỷ được triển khai tại Việt Nam, học bổng Chính phủ New Zealand - Manaaki New Zealand Scholarships - luôn dành ưu tiên cho các ngành học liên quan đến phát triển bền vững. Bước ra từ chương trình, dù theo đuổi những ngành học khác nhau, chị Đỗ Thị Thùy Hương (Trưởng nhóm Tuân thủ trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Maxport Limited) và chị Võ Quế Minh (nhà sáng lập nền tảng Getdonenow.co) có cơ hội tiếp cận nhiều kiến thức mới về phát triển bền vững.

Cảm hứng bền vững từ trường đại học đầu tiên tại New Zealand

Theo đuổi tinh thần phát triển bền vững từ sớm, chị Đỗ Thị Thùy Hương “kết duyên” với khóa học Thạc sĩ Kinh doanh Bền vững tại ĐH Otago. “Đọc mô tả khóa học, tôi biết đây là kiến thức mà bản thân cần”, chị Hương chia sẻ.

Năm 2019, chị ứng tuyển học bổng Chính phủ New Zealand và bắt đầu hành trình du học vào năm 2020. Trong suốt thời gian theo học chương trình Thạc sĩ Kinh doanh bền vững (Master of Sustainable Business) ở ĐH Otago, chị đã tích lũy “cơ ngơi” kiến thức, bên cạnh đó là mắt thấy tai nghe những gì New Zealand đang làm trong hành trình phát triển bền vững.

Chị Hương (áo đen, hàng hai) cùng các sinh viên từ nhiều quốc gia được nhận học bổng Chính phủ New Zealand.

“Tôi biết ơn khi được những giảng viên tuyệt vời tại ĐH Otago giảng dạy. Không chỉ có nền tảng học thuật dày dặn, thầy cô còn đề cao tính sáng tạo, tư duy phản biện, khơi gợi để sinh viên đưa ra sáng kiến, thử thách các giả định truyền thống cũng như giải quyết vấn đề phức tạp”, chị chia sẻ.

Dẫn chứng cụ thể, chị từng đưa kinh nghiệm lúc làm việc ở bộ phận tuân thủ trách nhiệm xã hội tại Việt Nam làm ví dụ trong mỗi tiết học. Kinh nghiệm này trở thành bài học nhỏ để cả lớp tham khảo, trao đổi và bàn luận.

Chị Minh được tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững khi trải nghiệm chương trình học tại ĐH Otago.

Sau thời gian “chinh chiến” ở các vị trí quản lý cấp cao của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Ajinomoto hay AkzoNobel, chị Võ Quế Minh - cựu sinh học bổng Chính phủ New Zealand năm 2017 - cũng chọn ĐH Otago để vun đắp chiều sâu kiến thức về marketing.

“Tôi chọn ĐH Otago bởi bề dày lịch sử, chất lượng giáo dục, quy trình hỗ trợ sinh viên và trải nghiệm đa văn hóa. Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tại thành phố Dunedin cũng như cảnh quan, vị trí địa lý ghi điểm lớn với tôi”, chị Minh chia sẻ.

Xuyên suốt quá trình học, bên cạnh kỹ năng chuyên môn, chị Minh được tiếp cận các kiến thức liên quan đến phát triển bền vững.

“Khi học chương trình Thạc sĩ Marketing, tôi không chỉ học về các kỹ thuật mới như phân tích và ứng dụng công nghệ, mà còn được tiếp cận vấn đề mới nổi trong ngành marketing đương đại như đạo đức marketing, tiêu dùng và sản xuất bền vững, green marketing”, chị nói thêm.

Những kiến thức từ khóa học Master of Marketing tại ĐH Otago thay đổi góc nhìn của chị về công việc, cuộc sống và phát triển bền vững.

Về Việt Nam để tiếp tục hành trình phát triển bền vững

Sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại ĐH Otago, chị Hương và chị Minh về nước, tiếp tục công việc tại Việt Nam. Cả hai có cơ hội áp dụng kiến thức về phát triển bền vững vào công việc, trong những vai trò mới.

Thông qua chương trình Thạc sĩ Kinh doanh bền vững, chị Hương tìm thấy cơ hội để áp dụng và nâng cao kiến thức về phát triển bền vững. Đặc biệt, chị có thể liên hệ giữa lý thuyết, mô hình, phương pháp, case study (ví dụ thực tế) với công việc ở công ty.

“Trước kia, tôi từng nghĩ nghiên cứu là lĩnh vực khó. Thế nhưng cơ hội học tập ở ĐH Otago giúp tôi nâng cao kỹ năng nghiên cứu theo hướng thực tiễn, từ đó xử lý công việc tốt hơn khi về Việt Nam”, chị Hương cho biết.

Việc hoàn thành khóa học thạc sĩ giúp chị Hương xử lý công việc tốt hơn khi trở về Việt Nam.

Còn với chị Minh, phân tích đa chiều là kỹ năng chị tâm đắc. Nhờ các chủ đề thảo luận đa dạng cùng bạn bè quốc tế, chị được mở mang tầm nhìn, có cách tiếp cận đa chiều hơn khi nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Sau khi về Việt Nam, chị cố gắng áp dụng giá trị bền vững đã học vào công việc, bất kể đảm nhận vị giám đốc thương hiệu ở các tập đoàn đa quốc gia hay bắt tay vào khởi nghiệp. Thêm vào đó, chị đang giữ vị trí chủ tịch tại tổ chức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đóng góp vào hành trình nâng cao bình đẳng giới và vai trò phụ nữ trong xã hội.

Chị Hương và chị Minh sẽ là diễn giả cho buổi webinar với chủ đề “Bí kíp săn học bổng Chính phủ New Zealand 2023 cùng ĐH Otago”. Tại đây, bạn được tìm hiểu về hành trình du học cùng kinh nghiệm chinh phục học bổng của hai diễn giả.