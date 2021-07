'Năm anh em Loki' lộ diện

Tập 4 mini-series “Loki” lên sóng ngày 30/6 đã hé lộ nhiều bí mật quan trọng ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

The Nexus Event, tập thứ 4 trong mini-series Loki, chứa đựng hàng loạt tình tiết bất ngờ, đảo lộn những gì khán giả đã biết về vũ trụ siêu anh hùng của Marvel.

Trên màn ảnh, khán giả được chứng kiến những bí ẩn lớn hé lộ, nhân vật quen thuộc quay trở lại, người cũ chết đi trong khi thêm nhiều gương mặt mới xuất hiện.

Sylvie/Lady Loki từng bị "tỉa" khi còn bé

Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) là thẩm phán tối cao của tổ chức TVA. Cô có trách nhiệm xét xử và tuyên án những sinh vật phá vỡ hoặc đe dọa tính thống nhất của “Dòng thời gian thiêng liêng”.

Loki từng mỉa mai việc loại bỏ các biến thể sinh ra trong dòng thời gian của TVA là hành động "tỉa cành".

Trong tập 4, tính phản diện của Renslayer đã hoàn toàn được hé lộ. Renslayer từng tìm cách tỉa bỏ Sylvie/Lady Loki (Sophia Di Martino) từ khi cô còn là đứa bé. Sự việc gián tiếp tiết lộ một phần động cơ của Renslayer khi tìm cách thủ tiêu toàn bộ biến thể của Loki.

Mọi chuyện bắt đầu khi ác nhân mới được tiết lộ từng vô tình để Sylvie ăn cắp thiết bị du hành thời gian rồi trốn thoát trước khi cô bé bị đưa ra xét xử tại TVA. Tuy nhiên, lý do Renslayer bắt cóc phiên bản nữ của Loki vẫn chưa rõ ràng.

Trên đường tới gặp các Time-Keeper, nữ thẩm phán cho hay cô không còn nhớ những sự kiện phân nhánh dòng thời gian (Nexus) liên quan tới Sylvie. Đây nhiều khả năng là một trong các sự kiện mấu chốt trong hai tập cuối Loki.

Sự trở lại của Lady Sif

Trong Thor: Ragnarok, số phận Lady Sif (Jaimie Alexanger) sau sự sụp đổ của Asgard vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, trong The Nexus Event, nhân vật bất ngờ tái xuất dưới dạng một ký ức được TVA dùng để tra tấn Loki (Tom Hiddleston).

Nhờ việc diễn viên Jaimie Alexanger không thể đóng Thor: Ragnarok vì xung đột lịch trình, Lady Sif tạm thoát số phận bỏ mạng trên màn ảnh.

Một vòng lặp thời gian đơn giản được TVA sử dụng để trừng phạt Loki vì thái độ bất hợp tác trong quá trình điều tra. Chi tiết này đã cung cấp thêm cho khán giả hiểu biết về mối quan hệ giữa Sif và Loki khi Asgard còn bình yên.

Trong quá khứ, Thần Lừa lọc từng lấy Sif làm trò tiêu khiển khi cắt mái tóc của cô.

Mobius bị triệt hạ

Nhân vật Mobius của Owen Wilson đã giành được thiện cảm của khán giả mini-series Loki ngay từ cảnh đầu tiên. Ông đại diện cho khía cạnh khiêm tốn, hài hước và mến khách của TVA. Tuy nhiên, trong tập 4, Renslayer đã tuyên người điệp viên án tử.

Mobius là nhân vật nhận được sự yêu mến của khán giả.

Trong cảnh cuối tập 4 của Loki, khán giả được biết quá trình “tỉa cành” TVA tiến hành thực chất không phải tử hình phạm nhân. Tuy nhiên, điều này vẫn không khiến số phận trên màn ảnh của Mobius thêm rõ ràng. Người xem phải chờ đợi diễn biến tiếp theo để cập nhật tình hình an nguy của nhân vật.

Các Time-Keepers là máy móc

Tiết lộ về các Time-Keepers đảo lộn mọi hiểu biết của khán giả về TVA.

Trong tập mở màn, Loki giới thiệu với khán giả khái niệm về “Dòng thời gian thiêng liêng” được các thực thể Time-Keepers tối cao canh giữ. Tổ chức TVA là lực lượng được sáng lập để làm cánh tay nối dài của họ. Tuy nhiên, sau quá nửa mini-series, một nửa câu chuyện này đã trở thành trò bịp.

TVA là tổ chức, điều này đúng. Tuy nhiên các Time-Keepers chỉ là những cỗ máy vô hồn thay vì một sinh vật sống có ý chí. Điều này trực tiếp dẫn đến câu hỏi ai đứng sau giật dây các Time-Keepers cũng như kiểm soát TVA?

Theo Cinema Blend, tội lỗi lúc này chỉ có thể đổ lên đầu một nhân vật – Kang the Conqueror (Jonathan Majors). Kang không chỉ biết du hành thời gian mà còn là bộ não thiên tài công nghệ. Tuy nhiên, theo công bố từ Marvel Studios, phải tới Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), nhân vật mới chính thức lộ diện.

Loki phải lòng Sylvie

Trong tập 4, Loki đã thừa nhận bản thân chỉ là gã ái kỷ luôn khao khát sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, lời tự thú chỉ là phần mào đầu cho tiết lộ chấn động hơn. Gã Thần Lừa lọc không chỉ yêu say đắm bản thân mà còn phải lòng biến thể nữ của mình - chính là Sylvie.

Trong tập 3, Loki từng gây sững sờ khi tiết lộ bản thân là người song tính.

Mối tình của Loki và Sylvie, nếu thành có thể đặt dấu chấm hết cho toàn vũ trụ. Dữ liệu mà thiết bị của TVA ghi nhận được cho thấy khi Loki và Sylvie mắc kẹt với nhau trên hành tinh Lamentis-1, nguy cơ đe dọa sự ổn định của dòng thời gian đã tăng đột biến.

Bản thân Mobius trước khi bị “tỉa cành” cũng đưa ra dự đoán rằng mối quan hệ giữa Loki và Sylvie có thể là chìa khóa để hạ bệ TVA.

Hàng loạt biến thể Loki cùng xuất hiện

The Nexus Event chiêu đãi khán giả một đoạn phim end-credit. Đây là thứ đã trở thành bản sắc của Marvel Studios trên màn ảnh rộng, nhưng chưa từng xuất hiện trong các mini-series hãng sản xuất trước Loki.

Tính đến hết tập 4, đã có tổng cộng 6 biến thể của Loki xuất hiện trên màn ảnh bao gồm Loki, Sylvie và bốn người mới xuất hiện.

Sau khi bị đánh bằng que tỉa, Loki tưởng chừng đã bị xóa sổ khỏi thực tại. Nhưng thay vào đó, gã bị đưa tới một nơi không xác định. Dựa vào tình trạng tòa tháp Avengers ở hậu cảnh, khán giả có thể suy ra nó chính là phiên bản hoang tàn của Trái Đất.

Bất ngờ hơn nữa, đoạn phim giới thiệu với khán giả thêm bốn biến thể của Loki. Một trong hình dạng ông lão với bộ quần áo như đạo cụ sân khấu, một mang bộ dạng của lãnh chúa trẻ tuổi, một là đấu sĩ cầm búa. “Người” cuối cùng là con cá sấu. Cuối tập 4, trên hành tinh lạ, “năm anh em Loki” đã tập hợp.