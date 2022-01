Nam A Bank triển khai thanh toán bằng mã VietQR

Nam A Bank là một trong 2 ngân hàng đầu tiên phối hợp NAPAS triển khai phương thức này, giúp người dùng thanh toán dịch vụ công đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện mà không cần trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị hành chính.

Người dùng có thể truy cập tại đây, chọn hồ sơ và phương thức thanh toán qua NAPAS để thực hiện quét mã VietQR bằng ứng dụng Open Banking của Nam A Bank. Việc thanh toán bằng cách quét mã VietQR được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng mọi lúc mọi nơi với hạn mức dưới 200 triệu đồng/giao dịch.

Hiện tại, NAPAS hoàn thành kết nối hạ tầng tới 48 địa phương, 15 đơn vị là các bộ, cục, cơ quan cung cấp dịch vụ công để triển khai thanh toán trực tuyến cho 5 nhóm tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gồm: Nộp bảo hiểm xã hội; thuế bất động sản; nộp phạt vi phạm giao thông; tạm ứng án phí; thanh toán phí, lệ phí.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Phương thức thanh toán trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho người dùng lẫn các cơ quan, đơn vị hành chính, mà còn góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, đẩy mạnh chủ trương thanh toán không tiền mặt của Chính phủ".

Số hóa là chiến lược mũi nhọn trong hoạt động của Nam A Bank. Trước đó, ngân hàng này cũng là một trong những đơn vị đầu tiên ra mắt hệ sinh thái số Onebank, robot OPBA.

Với Onebank, người dùng có thể nộp hay rút tiền từ tài khoản của tất cả ngân hàng tại Việt Nam bằng QR code theo tiêu chuẩn VietQR, đồng thời tự trải nghiệm các giao dịch: Gửi tiền tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn điện nước, thanh toán thẻ, chuyển khoản 365+ không giới hạn, chuyển chứng từ tự động...

Trước khi ra mắt Onebank, Nam A Bank đã đưa robot OPBA vào hỗ trợ giao dịch tại nhiều điểm kinh doanh trên cả nước, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng hoạt động, tiết kiệm thời gian cho người dùng lẫn ngân hàng.

Đến nay với Onebank, Open Banking và robot OPBA, Nam A Bank cho thấy nỗ lực liên tục hoàn thiện và nâng cấp hệ sinh thái công nghệ. Mục tiêu, động lực của ngân hàng là tối ưu và dành sự trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Nam A Bank đã ghi dấu ấn trên thị phần công nghệ bằng những bước tiến mạnh mẽ về chuyển đổi số, với mục tiêu quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác biệt, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Nam A Bank nhận được hàng loạt giải thưởng uy tín về công nghệ như "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" (Best New Digital Bank Vietnam 2021) do tạp chí International Business tổ chức; "Chuyển đổi số Việt Nam 2019" (VietNam Digital Awards 2019); "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" (Best Banking Technology implementation Vietnam 2021) do tạp chí Global Banking & Finance bình chọn,...