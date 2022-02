Nam A Bank triển khai chuẩn quản trị rủi ro Basel III

Vừa qua, Nam A Bank đã ký kết với Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG triển khai, áp dụng chuẩn quản trị rủi ro Basel III tại ngân hàng.

Nam A Bank là một trong những ngân hàng chủ động áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn mực quốc tế. Từ đầu năm 2019, ngân hàng đã tổ chức xây dựng và được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc áp dụng trước hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN vào cuối năm.

Tiếp đến vào năm 2020, Nam A Bank hoàn thành đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Ngân hàng được công nhận tuân thủ 3 trụ cột theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN và Thông tư 13/2018/TT-NHNN (theo chuẩn mực Basel II) trong năm 2021.

Việc quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế giúp hoạt động kinh doanh của Nam A Bank phát triển hiệu quả trong thời gian qua. Cụ thể trong năm 2021, ngân hàng đạt kết quả kinh doanh khả quan như lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.799 tỷ đồng , tổng tài sản ở mức 153.289 tỷ đồng , tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,57%. Ngoài ra, các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn ROA và ROE lần lượt là 1% và 19,1%.

Bên cạnh tiếp tục khai thác các chuẩn mực quản trị rủi ro Basel II nâng cao, Nam A Bank chính thức triển khai và áp dụng chuẩn mực Basel III nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. Đây là chuẩn mực quản trị rủi ro được hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới, giúp nâng cao năng lực và chất lượng vốn, ứng phó chủ động với rủi ro tài chính, tăng cường quản lý rủi ro thanh khoản.

Lễ ký kết triển khai và áp dụng Basel III tại Nam A Bank.

Đại diện Nam A Bank cho biết việc chủ động triển khai và áp dụng Basel III là cách hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc hiện thực hóa cam kết: Ưu tiên áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động quản lý, kinh doanh. Việc áp dụng Basel III tạo khung quản trị rủi ro, khẳng định sự minh bạch cũng như thêm nền tảng bền vững giúp cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển nhanh trong giai đoạn chiến lược.

Với Nam A Bank, việc áp dụng các chuẩn mực Basel mới giúp duy trì và bảo đảm hiệu quả hoạt động cho cổ đông và khách hàng. Sau khi áp dụng thành công Basel III, ngân hàng này tiếp tục triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, nhằm hội nhập và đưa hoạt động tiến đến các tiêu chuẩn toàn cầu.

Trước đó, Nam A Bank được tạp chí International Business vinh danh “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2021” (Excellence in risk management bank Vietnam 2021). Ngoài ra, ngân hàng nhận nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021” (Best new digital bank Vietnam 2021); “Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam 2021” (Outstanding bank for the community Vietnam 2021) tại chương trình IBM Awards, do tạp chí International Business tổ chức; giải thưởng “Thương hiệu mạnh” do tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn; “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí HR Asia Awards bình chọn…