Nam A Bank tiên phong triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Việc chuyển đổi từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS được xem là bước ngoặt quan trọng, bảo chứng cho hoạt động minh bạch, bền vững, hướng tới chuẩn mực quốc tế của Nam A Bank trước thềm kỷ niệm 30 năm thành lập.

Động thái này mang nhiều ý nghĩa: Tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của các thông tin tài chính; nâng cao trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp; bảo vệ môi trường kinh doanh, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới.

Tiên phong trong xu thế chuyển đổi trên, Nam A Bank quyết định triển khai dự án lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế. Đơn vị ngân hàng tin tưởng lựa chọn đồng hành là Ernst & Young Việt Nam - công ty tư vấn hàng đầu về triển khai, kiểm định IFRS trong nước và khu vực.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank, cho biết: “Hoạt động này thể hiện cam kết với các tiêu chuẩn cao nhất về thông tin tài chính và bảo vệ nhà đầu tư. Đây đồng thời là tấm hộ chiếu để Nam A Bank tham gia sâu rộng, toàn diện vào thị trường tài chính quốc tế, tiếp cận và đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như vị thế thương hiệu”.

Việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc và chuẩn mực cao nhất trong quản trị, vận hành, kinh doanh của ngân hàng.

Hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng nhiều ngân hàng hướng tới áp dụng là Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel III. Nam A Bank được đánh giá là ngân hàng tiên phong áp dụng các chuẩn mực này. Đầu năm 2022, ngân hàng đã triển khai dự án quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel III.

Việc chủ động triển khai, áp dụng IFRS và Basel III là minh chứng cho cam kết nhiều năm qua của HĐQT, Ban tổng giám đốc Nam A Bank với cổ đông cũng như cộng đồng nhà đầu tư. Đó là quản trị tài chính và rủi ro theo mục tiêu nâng cao tính lành mạnh, minh bạch, bền vững và phù hợp chuẩn mực quốc tế. Từ đó, ngân hàng được kỳ vọng có nền tảng vững chắc, giúp hoạt động kinh doanh phát triển, bứt phá mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn chiến lược sắp tới. Đặc biệt, 2022 còn là thời điểm ý nghĩa khi Nam A Bank chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thành lập.

Việc tiên phong áp dụng những chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế đã giúp hoạt động kinh doanh của Nam A Bank phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững trong thời gian qua. Năm 2021, ngân hàng nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước: “Sao Vàng đất Việt”; “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do Tạp chí HR Asia bình chọn; “Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam” do Tạp chí International Business bình chọn; “Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn, “Ngân hàng quản trị rủi ro xuất” do Tạp chí IBM bình chọn…