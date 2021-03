Nam A Bank tạo dấu ấn nhờ công nghệ

Nhanh nhạy bắt nhịp xu hướng số hoá, Nam A Bank liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại để đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

Trong năm 2020, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng theo xu hướng 4.0, cùng sức ép phải có giải pháp hỗ trợ giao dịch không tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 94% ngân hàng xác định chiến lược kinh doanh giai đoạn mới phải gắn liền với chuyển đổi số (theo ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước). Trong đó, 59% ngân hàng đã trình làng các sản phẩm chuyển đổi số, bước đầu đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm số của ngân hàng thu hút sự chú ý của người dùng.

Chuyển đổi số tại các ngân hàng có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Không quá khó để khách hàng làm quen với một ứng dụng ngân hàng điện tử. Thêm vào đó, giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Nhanh chóng tham gia cuộc đua công nghệ, Nam A Bank ghi dấu ấn độc đáo khi cung cấp một hệ sinh thái số đa dạng như robot OPBA, dịch vụ định danh điện tử eKYC…

OPBA là robot có thể sử dụng những thông tin từ AI để tăng sự hiểu biết với người đang tương tác, từ đó có thể đưa ra tư vấn, hướng dẫn phù hợp nhu cầu. “Tôi hoàn toàn hài lòng và cảm thấy mình có thể chuyển phần lớn các hoạt động tài chính lên online hoặc giao dịch cùng các thiết bị thay vì con người” - chị Xuân Thuỷ (trợ lý giám đốc) nhận định về thói quen cá nhân sau khi sử dụng dịch vụ robot OPBA cùng tính năng "Face detection" (nhận diện gương mặt) tại Nam A Bank.

Trong khi đó, anh Thành Chương (nhân viên kinh doanh bất động sản) đánh giá cao sự tiện ích của dịch vụ định danh điện tử eKYC: “Dùng gương mặt của chính mình để xác thực tài khoản trên điện thoại không chỉ cho cảm giác hiện đại, bảo mật mà còn tiết kiệm khá nhiều thời gian”.

Đặc biệt, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai hệ thống Onebank, cho phép khách hàng mở tài khoản, nộp tiền mà không phải đi đến quầy giao dịch. Cụ thể, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch như nộp hoặc rút tiền mặt, mở tài khoản tiết kiệm, mở thẻ debit... bằng cách tương tác qua gọi video, thông qua VTM (Video teller machine) mà không cần tới các điểm giao dịch trực tiếp.​

Với sự phát triển của công nghệ, chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối internet, khách hàng có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Với việc đẩy mạnh số hóa, năm qua Nam A Bank tiếp tục nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng. Ngân hàng này đã đạt nhiều giải thưởng uy tín, gồm: Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng năm 2020 (Leading License In Credit Cardmember Base Growth 2020) do Tổ chức thẻ Quốc tế JCB trao tặng; giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2020; xếp hạng 2 ICT Index liên tiếp. Đây cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng nhận quốc tế CEN/TS 16880:2015 về chất lượng dịch vụ xuất sắc do Tổ chức Chứng nhận quốc tế TQCSI (Australia) trao tặng.