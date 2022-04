Nam A Bank niêm yết cổ phiếu, chia cổ tức với tỷ lệ gần 29%

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các cổ đông đã đồng thuận thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận đạt 2.250 tỷ đồng , tăng vốn điều lệ lên hơn 10.500 tỷ đồng . Việc tăng vốn điều lệ nhằm góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn, mở rộng kinh doanh, đầu tư cho chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, các cổ đông đồng thuận chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ đến gần 29%. Đây là mức chia cổ tức cao trong ngành, minh chứng cho cam kết đưa Nam A Bank phát triển ngày càng lớn mạnh, luôn quan tâm sát sao và đóng góp tích cực cho sự thành công của các cổ đông.

Liên quan đến vấn đề niêm yết, hiện cổ phiếu NAB của Nam A Bank đang được giao dịch trên hệ thống UpCoM (thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Cổ đông cũng thông qua phương án niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại sàn HOSE hoặc HNX.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Nam A Bank tiếp tục đặt trọng tâm kinh doanh phát triển bền vững, ổn định, chú trọng chiến lược công nghệ song song xanh hóa tài chính. Tất cả nhằm nâng tầm mô hình tài chính toàn diện, tăng cường trách nhiệm xã hội, mang đến giá trị thành công, hạnh phúc cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Ngân hàng đặt mục tiêu chú trọng, củng cố hoạt động, tạo những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số để hướng đến quản trị, điều hành trên nền tảng số, tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và giữ đà tăng trưởng lợi nhuận.

Cụ thể, Nam A Bank sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số: Robot OPBA, Open Banking và OneBank, đáp ứng nhu cầu giao dịch mọi lúc, mọi nơi, 365+, kể cả dịp lễ Tết.

Quản trị rủi ro hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, an toàn và bền vững. Nam A Bank tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện các chuẩn mực Basel III, giữ vững mức độ tín nhiệm của Moody’s ở mức B2 và triển vọng "ổn định".

Đặc biệt, mới đây Nam A Bank đã triển khai Báo cáo tài chính chuẩn mực quốc tế (IFRS). Hoạt động này không chỉ tăng tính minh bạch, mà còn được xem như tấm hộ chiếu để ngân hàng tham gia sâu rộng, toàn diện vào thị trường tài chính quốc tế, tiếp cận để đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế thương hiệu.

Bên cạnh đó, Nam A Bank đang tiếp tục tích cực đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngân hàng xanh, góp phần vào sự phát triển bền vững qua việc đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng xanh cho nhiều lĩnh vực.

Trong chính sách cho vay tổng thể, việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội không chỉ áp dụng cho lĩnh vực tín dụng xanh, mà còn hướng đến một ngân hàng hoạt động thân thiện, có trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Trên cơ sở được đại hội đồng thuận về mặt chiến lược, năm 2022, Nam A Bank cam kết tiếp tục nỗ lực thực thi sự chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động để đáp lại sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của khách hàng cũng như sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Trần Ngọc Tâm, Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết: "Năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng của Nam A Bank. Đó là kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển. Đây là giai đoạn trọng yếu để ngân hàng chuyển đổi cả về tư duy, con người, công nghệ nhằm nâng tầm mô hình tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày cao, mang đến những giá trị hạnh phúc, thành công cho cổ đông, đối tác, khách hàng và cộng đồng".

Năm 2021, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nam A Bank vẫn nhanh chóng triển khai các chiến lược thích ứng tình hình mới, hoàn thành chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên 2021, tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn và hiệu quả trong lộ trình phát triển bền vững.

Ghi nhận những kết quả này, năm 2021, Nam A Bank nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước: "Sao Vàng đất Việt"; "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do Tạp chí HR Asia Awards bình chọn; "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng vì cộng đồng tiêu biểu Việt Nam" do tạp chí International Business bình chọn; "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Global Banking & Finance bình chọn, "Ngân hàng quản trị rủi ro xuất sắc" do Tạp chí IBM bình chọn...