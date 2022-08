Nam A Bank hai lần liên tiếp nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe, tối 11/8, Nam A Bank nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022 - Best Companies to work for in 2022”.

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” được tổ chức bởi HR Asia - tạp chí nhân sự cấp cao hàng đầu châu Á, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc hàng đầu. Giải thưởng diễn ra thường niên tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á. Năm nay, HR Asia vinh danh 120 doanh nghiệp trong tổng số hàng trăm doanh nghiệp tham gia. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Nam A Bank là một trong những đơn vị xuất sắc được vinh danh. Giải thưởng này chính là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong hành trình 30 năm kiến tạo môi trường và văn hóa làm việc gắn kết cho nhân viên. Đại diện Nam A Bank nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”. Kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân của Nam A Bank trên cả ba tiêu chí gồm Văn hóa công ty và Cấu trúc nhân sự (Core), Cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn (Self) và Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể (Group) đều cao vượt trội so với bình quân chung của thị trường. Trong bối cảnh nguồn nhân lực và xu hướng nhân sự có nhiều thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, khi mà nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng gia tăng, mức độ cạnh tranh ngày càng lớn cũng đặt ra nhiều thách thức cho phần lớn doanh nghiệp. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nam A Bank nhận giải thưởng uy tín này. Thu hút và giữ chân nhân tài luôn là mối quan tâm hàng đầu của Nam A Bank, nằm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là ưu tiên trước nhất. Theo đó, Nam A Bank từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự đạt chuẩn theo mô hình 3C: “Chuẩn năng lực - Chủ công nghệ - Chọn sống xanh”. Ban lãnh đạo luôn kiên định xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cạnh tranh lành mạnh, cởi mở và đoàn kết. Chính môi trường này đã tạo điều kiện để nhân viên thỏa sức sáng tạo, phát huy năng lực, trình độ chuyên môn cùng chung mục tiêu và sứ mệnh trên hành trình xây dựng “Ngân hàng đẹp - Dịch vụ tốt”. Nam A Bank đang từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự đạt chuẩn theo mô hình 3C: “Chuẩn năng lực - Chủ công nghệ - Chọn sống xanh. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Nam A Bank còn triển khai nhiều hoạt động nội bộ thiết thực như văn hóa, thể dục thể thao, các hoạt động cộng đồng tạo một môi trường làm việc hạnh phúc và nhân văn. Đại diện Nam A Bank cho biết: “Nam A Bank rất vinh dự khi lần thứ hai liên tiếp được xướng tên tại giải thưởng ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022’. Đây chính là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín cho hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của ngân hàng. Nam A Bank không chỉ đồng hành cùng sự thịnh vượng của khách hàng mà còn luôn đồng hành cùng sự phát triển của toàn thể nhân viên”.