Nam A Bank báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng hơn 42%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, lợi nhuận trước thuế trong quý III của Nam A Bank đạt 186,839 tỷ đồng, tăng 42,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 tháng đầu năm, Nam A Bank chú trọng củng cố hoạt động, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiềm lực tài chính, đổi mới sản phẩm dịch vụ dựa trên công nghệ, để cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả cho khách hàng. Kết thúc quý III, các chỉ tiêu kinh doanh quan trọng của Nam A Bank tiếp tục tăng trưởng khả quan, trong đó các chỉ tiêu như tổng tài sản, huy động vốn thị trường… chạm mốc kế hoạch của toàn năm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Nam A Bank, trong quý III, thu nhập lãi thuần đạt 691,029 tỷ đồng (tăng gần 44% so với cùng kỳ năm trước). Hoạt động dịch vụ và ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc. Thu thuần dịch vụ đạt 26,149 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ). Thu thuần kinh doanh ngoại hối đạt 14,119 tỷ đồng (tăng đến 93% so với cùng kỳ). Tổng thu nhập thuần đạt 732,601 tỷ đồng (tăng đến 51% so với cùng kỳ). Điều này giúp lợi nhuận trước thuế trong quý III của Nam A Bank đạt đến 186,839 tỷ đồng (tăng 42,64% so với cùng kỳ).

Một số chỉ tiêu quy mô trọng yếu của Nam A Bank đạt mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm, giúp ngân hàng hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng quy mô cả năm sau 9 tháng. Cụ thể, tổng tài sản đạt gần 120.000 tỷ đồng (tăng 26,2% so với đầu năm và hoàn thành 103% kế hoạch cả năm), huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 100.000 tỷ đồng (tăng 32% so với đầu năm và hoàn thành đến 108% kế hoạch cả năm), dư nợ cho vay đạt hơn 86.000 tỷ đồng (tăng 27,3% so với đầu năm và hoàn thành đến 105% kế hoạch cả năm).

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, Nam A Bank tiếp tục củng cố nền tảng hoạt động, định hướng phát triển bền vững và hiệu quả. Chất lượng tín dụng 9 tháng đầu năm của ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu được duy trì và kiểm soát theo quy định của NHNN.

Tổng tài sản liên tục gia tăng về số lượng và chất lượng. Hiện tại, Nam A Bank là một trong 10 ngân hàng sạch nợ xấu tại VAMC, thể hiện quyết tâm cải thiện chất lượng tài sản của các ngân hàng. Từ đâu năm đến nay, ngân hàng tiếp tục phủ sóng thương hiệu khi mở mới 3/5 chi nhánh được NHNN phê duyệt, đưa tổng số đơn vị kinh doanh lên 107 điểm. Sắp tới, ngân hàng sẽ khai trương hoạt động tại Bạc Liêu và Thừa Thiên Huế.

Song song đó, Nam A Bank cũng tăng chi phí dự phòng để sẵn sàng làm nền tảng ứng phó với tác động của dịch Covid-19 đến doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Bên cạnh tăng cường tiềm lực tài chính, Nam A Bank không ngừng nỗ lực ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản trị ngân hàng. Năm nay, Nam A Bank triển khai robot OPBA vào giao dịch trên toàn hệ thống; đồng thời chuẩn bị đưa One bank - hệ thống máy giao dịch tự động đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch ngân hàng - vào phục vụ khách hàng.

Nam A Bank chuẩn bị triển khai ứng dụng eKYC, giúp khách hàng giảm bớt thời gian, công sức đến quầy giao dịch trực tiếp. Tất cả hoạt động này giúp Nam A Bank tiết giảm chi phí vận hành, cải thiện năng suất nhờ tính chuẩn xác cao trong thực hiện giao dịch, khả năng thu thập và xử lý lượng lớn thông tin khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm công nghệ tại Nam A Bank.

Một trong những sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt mới của Nam A Bank trong 28 năm xây dựng phát triển là hơn 389 triệu cổ phiếu NAB chính thức lên sàn UPCoM trong đầu tháng 10. Trong ngày đầu tiên, giá cổ phiếu (CP) NAB của Nam A Bank tăng 19% so với mức giá tham chiếu 13.500 đồng/CP, chốt tại mức 16.000 đồng/CP. Vốn hóa của Ngân hàng theo đó đạt hơn 6.224 tỷ đồng .

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường tài chính ngân hàng nói riêng gặp nhiều thách thức do tác động của dịch Covid-19, tập thể cán bộ nhân viên Nam A Bank nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn hoạt động kinh doanh. Những kết quả trong 9 tháng đầu năm là một trong những bằng chứng rõ nét cho hoạt động bền vững của chúng tôi”.

Những tháng cuối năm, với việc Việt Nam kiểm soát tốt dịch Covid-19, nhu cầu cho vay kinh doanh và tiêu dùng dự kiến tăng trưởng. Theo đó, Nam A Bank tiếp tục tăng cường các hoạt động kinh doanh, triển khai nhiều chương trình ưu đãi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Những hoạt động này góp phần tạo bước chuyển dịch mới để ngân hàng sớm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.