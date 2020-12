Năm 2020 đáng quên của Lionel Messi

Rạng sáng 18/12 (giờ Hà Nội), Messi thất bại trong cuộc đua The Best 2020 với Robert Lewandowski. Kết quả đêm gala The Best 2020 do FIFA tổ chức là dấu mốc đáng chú ý cuối cùng trong một năm thảm họa của siêu sao người Argentina.