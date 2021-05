Naeun (Apink) gia nhập YG Entertainment

Sau khi hết hạn hợp đồng với công ty cũ, nữ thần tượng quyết định gia nhập YG Entertainment. Cô vẫn tiếp tục các hoạt động với Apink.

Ngày 3/5, Newsen đưa tin Naeun (Apink) chính thức gia nhập YG Entertainment sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý cũ Play M Entertainment. Đại diện YG Entertainment đăng tải thông báo xác nhận tin tức này, đồng thời tung loạt ảnh profile của "gà" mới.

"Chúng tôi rất vui khi được hợp tác với nữ nghệ sĩ đa tài Son Naeun. Công ty sẽ hỗ trợ hết mình để Naeun, người đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, tiến những bước đầu tiên trên con đường khẳng định bản thân với vai trò mới là một diễn viên, có thể phát huy mọi khả năng.

Chúng tôi cũng đang tích cực thảo luận về những hoạt động của Naeun với Apink", YG Entertainment viết.

Thông tin này được người hâm mộ của nữ ca sĩ ủng hộ. "Với tài nguyên phong phú từ âm nhạc đến phim ảnh, thời trang, tôi tin Naeun có thể quảng bá tích cực hơn trong thời gian tới", "Chúc mừng sự hợp tác của Naeun và YG Entertainment", khán giả bình luận.

Son Naeun sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Năm 2011, cô ra mắt với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Apink, trực thuộc công ty Play M Entertainment. Trong nhóm, Naeun là thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhờ ngoại hình nổi bật.

Năm 2017, Naeun trở thành "nàng thơ" trong MV New Face của PSY. Sau lần hợp tác này, nữ ca sĩ được nhiều thương hiệu, nhãn hàng quảng cáo săn đón.

Bên cạnh ca hát, nữ ca sĩ còn lấn sân sang diễn xuất. Trước khi về dưới trướng YG Entertainment, Naeun đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh, có thể kể đến The Great Seer, Twenty Again, Cinderella and Four Knights.