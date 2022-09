Nadal: 'Tôi không còn đủ nhanh và trẻ'

Rafael Nadal thừa nhận anh không đủ nhanh và trẻ sau trận thua trước tay vợt người Mỹ Frances Tiafoe ở vòng 4 US Open diễn ra sáng 6/9 (giờ Hà Nội).

"Tôi không thể duy trì phong độ cao trong một thời gian dài", Nadal thừa nhận. "Tôi di chuyển không đủ nhanh. Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi sự linh hoạt về vị trí và cách di chuyển. Nếu không, bạn cần phải rất nhanh và trẻ. Tôi không còn nhanh và trẻ như thế nữa".

Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam đánh giá: "Thành thật mà nói, tôi tập luyện tốt vào tuần trước. Nhưng sau đó, khi giải đấu bắt đầu, phong độ của tôi đi xuống. Ngoài ra, tôi cũng gặp vấn đề tâm lý vài tháng trước. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. Cuối cùng, tôi vào đến vòng 4 US Open và phải đối mặt với một tay vợt giỏi hơn. Đó là lý do tôi phải đặt vé máy bay sớm trở về nhà".

Trên sân Arthur Ashe ở thành phố New York, Mỹ, Tiafoe vượt qua Nadal với tỷ số các set lần lượt là 6-4, 4-6, 6-4 và 6-3. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm, Nadal bị đánh bại trong một giải đấu lớn. Giấc mơ giành Grand Slam thứ 23 trong năm nay của tay vợt người Tây Ban Nha chấm dứt.

Nadal sẽ phải chờ đến năm sau để nâng cao thành tích vô địch Grand Slam của mình. Ảnh: Reuters.

Tiafoe lấy tay che mặt và tỏ ra xúc động khi tạo ra một trong những bất ngờ lớn của US Open 2022. Tuy nhiên, thất bại của Nadal cũng được nhiều chuyên gia cảnh báo từ trước. Tay vợt 36 tuổi không có phong độ cao kể từ đầu giải. Trong cuộc chạm trán tay vợt Fabio Fognini ở vòng hai, Nadal nhọc nhằn vượt qua đối thủ người Italy với tỷ số 3-1. Đây là trận đấu được Nadal mô tả như một trong những "màn trình diễn tệ nhất" trong sự nghiệp của anh.

Nadal từng bốn lần vô địch US Open các năm 2010, 2013, 2017 và 2019. Sau thời gian dài vắng bóng, anh trở lại giải Grand Slam tại Mỹ với tham vọng vô địch để cán mốc 23 danh hiệu Grand Slam và giành lại vị trí số 1 thế giới.

Việc bị loại sớm khỏi US Open 2022 sẽ khiến tham vọng trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Nadal bị ảnh hưởng. Nếu Casper Ruud (đã lọt vào tứ kết US Open) và Carlos Alcaraz (gặp Marin Cilic ở vòng 4) tiến sâu ở US Open 2022, họ có khả năng bước lên vị trí số 1 thế giới. Trong trường hợp cả Alcaraz và Ruud không thể lọt vào chung kết, Nadal sẽ trở lại ngôi số một thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 1/2020.