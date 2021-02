Na Yeon tiết lộ lý do luôn nhảy động tác khác với các thành viên TWICE

Tại buổi trò chuyện trực tuyến với fan, Na Yeon thừa nhận cô luôn nhảy khác các thành viên TWICE trong bài "Yes Or Yes".

Năm 2018, TWICE phát hành Yes Or Yes và nhận được sự yêu thích của khán giả Hàn. Ca khúc của nhóm có thành tích nhạc số, đứng đầu bảng xếp hạng Gaon Digital Chart, ngoài ra còn lập thành tích ấn tượng trên Oricon Digital Albums Chart của Nhật Bản.

Màn trình diễn Yes Or Yes cũng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ nhờ vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp cùng vũ đạo dễ học theo của các cô gái. Tuy nhiên, khán giả phát hiện thành viên lớn tuổi nhất Na Yeon luôn nhảy sai động tác ở đoạn khoảng 2:36-2:38 (điệp khúc lần hai) của bài hát.

Na Yeon không đưa tay lên cao ở đoạn điệp khúc thứ hai.

Cụ thể, ở phân đoạn trên, các thành viên TWICE đều đưa tay mô phỏng động tác cối xay gió trong lúc di chuyển sang trái hoặc phải. Riêng Na Yeon, cô không bao giờ đưa tay lên cao, thay vào đó chỉ bước chân di chuyển sang bên phải.

Người hâm mộ khá tò mò lý do Na Yeon nhảy khác các thành viên, bởi cô vốn là một trong những người có khả năng vũ đạo tốt nhất trong TWICE.

Trong một buổi trò chuyện trực tuyến cùng fan, Na Yeon cho biết cô cố tình không đưa tay lên cao theo vũ đạo gốc. Theo giọng ca sinh năm 1995, cô không đưa tay lên cao để tránh che mặt Ji Hyo - người đứng ngay đằng sau và sẽ hát câu tiếp theo.

"Tôi sợ rằng tay tôi sẽ che mất em ấy, cũng khiến mọi người mất tập trung vào đoạn em ấy hát", Na Yeon chia sẻ.

Lý do của Na Yeon khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều người khen ngợi chị cả của TWICE là người chu đáo, chuyên nghiệp, biết suy nghĩ cho đồng đội. Tình cảm chị em của TWICE cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

Na Yeon sinh năm 1995, là một trong hai giọng ca chính của TWICE. Cô được khán giả Hàn Quốc chọn là một trong những thần tượng xinh đẹp nhất nhờ vẻ ngoài pha trộn giữa ngây thơ và gợi cảm, cùng thần thái luôn tươi tắn, rạng rỡ.

Giọng ca 26 tuổi còn có khả năng vũ đạo tốt, đàn em cùng nhóm khẳng định ngay từ thời thực tập sinh, cô là một trong những người hiếm hoi "không bao giờ nhảy sai". Dân mạng xứ kim chi khen Na Yeon là cô gái "sinh ra để làm ca sĩ".