Mỹ xem 5 công ty Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc gia

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 12/3 đưa 5 công ty Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa an ninh quốc gia, dựa theo một đạo luật bảo vệ mạng lưới thông tin liên lạc Mỹ.

FCC ngày 12/3 công bố 5 công ty Trung Quốc bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ gồm: Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision và Dahua. FCC đưa ra kết luận dựa trên Đạo luật mạng thông tin liên lạc bảo mật 2019, theo Reuters.

Đạo luật này yêu cầu FCC nhận diện những công ty sản xuất thiết bị viễn thông và dịch vụ viễn thông "gây ra rủi ro không thể chấp nhận với an ninh quốc gia và sự an toàn của người Mỹ".

Huawei bị FCC nhìn nhận là mối đe dọa an ninh quốc gia, liên quan đến mạng lưới thông tin liên lạc Mỹ, từ năm 2020. Ảnh: Reuters.

Jessica Rosenworcel, quyền lãnh đạo FCC, cho biết: "Đây là văn bản hướng dẫn ý nghĩa, đảm bảo những mạng lưới thế hệ mới được xây dựng trên toàn quốc không tái phạm sai lần trong quá khứ, hoặc sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ hoặc an ninh và sự an toàn của người Mỹ".

Trong năm 2020, FCC từng tuyên bố Huawei cùng ZTE là mối đe dọa đến mạng lưới thông tin liên lạc quốc gia. Với quyết định này, các công ty Mỹ không thể mua thiết bị từ Huawei và ZTE khi nhận thầu những dự án trong gói đầu tư dùng ngân sách chính phủ.

Tháng 12/2020, FCC hoàn thiện quy định buộc những nhà mạng sử dụng ZTE hoặc Huawei phải "vứt bỏ và thay thế" thiết bị. Chính phủ Mỹ còn lập chương trình bồi thường cho doanh nghiệp để thoát lệ thuộc vào công ty viễn thông Trung Quốc, với ngân sách 1,9 tỷ USD .

Cùng trong tháng 12/2020, FCC khởi động qui trình hủy giấy phép hoạt động tại Mỹ của China Telecom's. Cơ quan này tiếp tục đẩy mạnh chiến lược làm giảm vai trò của Trung Quốc trong mạng lưới viễn thông Mỹ.